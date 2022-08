Wenn euch Battlefield und Call of Duty zu leicht ist, ihr den Nervenkitzel liebt und Shooter nicht realistisch genug sein können, dann solltet ihr jetzt aufpassen: Escape from Tarkov ist nämlich reduziert.

Warum ist das etwas Besonderes? Den düsteren Nischen-Shooter könnt ihr nicht in den Shops wie Steam, Epic, GOG oder Gamesplanet kaufen. Escape from Tarkov ist ausschließlich über die eigene Webseite erwerbbar. Deshalb gehen die ohnehin schon seltenen Angebote schnell unter.

Wenn ihr von Escape from Tarkov noch nie gehört habt, guckt euch doch folgenden Trailer an, damit ihr ein ungefähres Bild vom Shooter bekommt:

Alle Infos zur Rabatt-Aktion

Das Angebot geht gerade mal drei Tage: Der Sale startet heute, dem 3. August, um 23:01 Uhr und endet am 6. August um 22:59. Währenddessen könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Escape from Tarkov zuschlagen. Wundert euch übrigens nicht, dass da von einer Vorbestellung die Rede ist - das Spiel steckt noch im Early Access, ihr habt also damit Zugriff auf die Closed Beta.

Das Spiel gibt es in verschiedenen Versionen, bei denen ihr nützliche Ausrüstungsgegenstände, mehr Inventarplatz oder auch eine eigene Ingame-ID bekommt. Diese sind natürlich auch unterschiedlich teuer und reduziert:

Standard Edition: 30 Euro, um 15 Prozent reduziert

30 Euro, um 15 Prozent reduziert Left Behind Edition: 49 Euro, um 15 Prozent reduziert

49 Euro, um 15 Prozent reduziert Prepare for Escape Edition: 68 Euro, um 15 Prozent reduziert

68 Euro, um 15 Prozent reduziert Edge of Darkness Limited Edition: 88 Euro, um 20 Prozent reduziert

All jene, die schon eine oder mehrere Editionen besitzen, bekommen auch einen 15-prozentigen Rabatt, falls sie aufstocken wollen.

Was könnt ihr von Escape from Tarkov erwarten?

Escape from Tarkov ist gnadenlos. Wenn ihr sterbt, ist eure schwer erkämpfte Ausrüstung weg. Ein langsames und bedächtiges Vorgehen ist also der Schlüssel zum Erfolg, da ihr dazu noch schnell das Zeitliche segnet.

Ihr müsst euch aber nicht nur vor anderen Spielern fürchten, auch KI-Gegner können euch das Leben schwer machen. Um letztendlich eine erfolgreiche Runde zu spielen, müsst ihr nicht wie in Battle-Royal-Shootern der letzte Überlebende sein, sondern ähnlich wie in Hunt: Showdown die Karte in einem Stück verlassen.

Es lohnt sich besonders jetzt den Shooter anzufangen, weil ein Wipe kurz bevorsteht. Das ist gar nicht mal so unwichtig, da alle Spieler dann wieder bei Null anfangen und nicht schon übermäßig gut ausgerüstet sind. Diese Wipes sind sehr selten und passieren nur alle paar Monate.

Alle Tipps und Tricks, um einen geschmeidigen Einstieg zu finden, könnt ihr in unserem Anfänger-Guide nachlesen:

Interessiert ihr euch für Escape from Tarkov oder ist euch der Shooter schon zu realistisch und anstrengend? Und hattet ihr diese Rabatt-Aktion auf dem Schirm, oder wäre euch der Sale durch die Lappen gegangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!