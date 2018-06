Wer mal einen Metal-Fan im Freundeskreis hatte, der kennt wahrscheinlich Wacken: Die große Zusammenkunft der deutschsprachigen Metal-Gemeinschaft, ein Festival für Fans harter Musik. Zwischen dem 2. und 4. August wird das Örtchen Wacken auch 2018 aus allen Nähten platzen, diesmal jedoch mit einer Gaming-Erweiterung. Denn die ESL arbeitet mit den Veranstaltern von Wacken zusammen.

Das Ergebnis dieser Partnerschaft: Gaming-Turniere. In der 1.800 Quadratmeter großen ESL Wacken Arena finden während des Festivals Amateur-Meisterschaften in Spielen wie PUBG und League of Legends statt. Neben dem süßen Duft des Sieges winken den Siegern diverse Preise. Ralf Reichert, CEO der ESL zeigt sich gegenüber Esportinsider erwartungsgemäß begeistert:

"Das Medium Computerspiel wird in allen Bereichen des Lebens immer mehr Mainstream, so wie die Musik es seit Jahren vormacht. Ein ikonisches, mehrtägiges Musikfestival wie Wacken ist deshalb eine interessante Gelegenheit, das Phänomen E-Sport in einer neuen Umgebung zu erproben."

GameStar Podcast - Folge 22: Wie wird man E-Sportler?

Holger Hübner vom Wacken-Veranstalter ICS Festival Service beschwichtigt indes Skeptiker, die die Öffnung von Wacken hin zu neuen Themenbereichen eher kritisch betrachten:

"Natürlich bleibt die Musik das Herzstück des Wacken Open Air, doch wir pflegen einen sehr engen Austausch mit unserer Community, reagieren auf Entwicklungen und sind stets offen für neue Ideen. Natürlich macht es uns auch stolz, dass wir mit der weltweiten ersten eSports-Themenwelt im Rahmen eines Musikfestivals Pionierarbeit leisten."

Zum »eSports Village« gehört allerdings nicht nur das Turnier, sondern auch diverse Themenevents wie Showmatches, Trainingssessions, Musikeinbindungen und so weiter. Wem sich jetzt vor Vorfreude der Vollbart kräuselt: Noch gibt's Tickets für Wacken, ab August geht's wie gesagt los.