The Elder Scrolls Online: Greymoor ist da! Seit dem 26. Mai können ESO-Spieler in die Welt von Sykrim zurückkehren - doch in der Unterwelt lauern finstere Gefahren. Das jahresumfassende Abenteuer »Das Schwarze Herz von Skyrim« wird zum PC-Release von Greymoor mit einem spektakulär inszenierten Cinematic Trailer gefeiert.

Außerdem gibt's für alle Spieler ein kostenloses Update, das auch unabhängig vom neuen Kapitel Greymoor Neuerungen mitbringt.

Cinematic-Action auf Blizzard-Level

Vampire, Werwölfe, ein mysteriöser Dungeon und ein Vampirfürst, der sich mit seiner Armee über Himmelsrand erhebt - der Trailer spart nicht gerade mit dramatischen Effekten.

Der Release-Trailer erzählt eine vierminütige actiongeladene Geschichte vom Abstieg in die Unterwelt von Himmelsrand. Zu sehen ist auch eine Szene aus dem vorherigen Release-Teaser, zu dem unsere Kollegen von MeinMMO eine umfangreiche Analyse für euch zusammengestellt haben.

1 0 Mehr zum Thema The Elder Scrolls Online: Greymoor - Guide für Einsteiger und Rückkehrer

Spektakuläre Cinematics für Elder Scrolls Online sind tatsächlich keine Seltenheit - denn Bethesda arbeitet für ihre Trailer mit den besten der besten zusammen. Der fast schon filmreife Cinematic zum Addon Elsweyr etwa entstand in Zusammenarbeit mit Blur Studio - die bereits Cinematics für League of Legends und Call of Duty: Modern Warfare produzierten und sogar an der Netflix-Serie Love, Death & Robots mitwirkten.

Nicht nur für Besitzer des Skyrim-Addons wird es spannend: Zusammen mit Greymoor erscheint auch das kostenlose Update 26 für das Grundspiel. Das ist inklusive Addon-Verbesserungen 6,64 GB groß und überarbeitet unter anderem grundlegend euer eigenes Vampirdasein.

War ein Blutsauger zu sein in ESO bisher eher unspektakulär, sollen vom Vampirismus befallene Spieler nun deutlich gefährlicher werden - aber gleichzeitig den Fluch zu spüren bekommen, der auf ihnen lastet. Die Kollegen von GamePro erzählen euch, ob dieses Konzept wirklich aufgeht:

0 0 Mehr zum Thema ESO krempelt das Vampir-System um - Nie war es cooler, Blutsauger zu sein

Außerdem bringt das Update 26 eine Reihe von Detailverbesserungen wie zum Beispiel:

Optimierung von Server und Client, um die Spielleistung zu verbessern

Ein neuer Präzisions-Modus für den Wohn-Editor

Aktualisierung der Charakterauswahl

Änderungen an der Kaiserstadt

ESO-Abenteurern, die noch unsicher sind, ob Greymoor sie begeistern kann, empfehlen wir Teil 1 unseres GameStar-Tests. Darin klären wir, ob die Spielwelt und die neuen Mechaniken etwas taugen.