Es wird düster in Tamriel! Am 26. Mai erscheint das neue ESO-Addon The Elder Scrolls Online: Greymoor und schickt uns zurück nach Himmelsrand - in dessen Unterwelt ein mächtiger Vampirfürst sein Unwesen treibt.

Zur Einstimmung hat Bethesda jetzt einen atmosphärischen Render-Teaser veröffentlicht und der verrät bereits einige spannende Details.

Was sehen wir im neuen Trailer?

Eine Gruppe Nord-Krieger begibt sich in eine unterirdische Halle voller Statuen, die entfernt an kopflose Menschen erinnern. Ein blaues Leuchten dringt aus ihrem Inneren, als sie zu zerbrechen beginnen und die Pranke eines Monsters offenbaren - da ist der Teaser auch schon wieder zu Ende.

Doch was hat es mit den seltsamen Statuen auf sich und welche Rolle spielt das leere Gefäß, das einer der Krieger achtlos aus dem Weg tritt? Was für einer Kreatur gehört die Pranke, die daraus hervorschießt?

Unsere Kollegen von MeinMMO haben den Teaser ganz genau unter die Lupe genommen und erzählen euch in ihrer ausführlichen Analyse spannende Details, die der ESO-Trailer verrät - zum Beispiel, was das ganze mit grauenhaften Vampir-Experimenten an unschuldigen Menschen zu tun hat.

Was können wir von Greymoor erwarten?

Greymoor ist Teil des sogenannten »Schwarzen Herz von Skyrim« - dem jahresumfassenden ESO-Abenteuer, zu dem noch drei weitere DLCs gehören. Wie der Name schon verrät, dreht sich hierbei alles um Himmelsrand, die Heimat der Nord, die jedoch sehr viel finsterer ausfallen wird als noch in Skyrim.

Greymoor könnte damit eine gute Gelegenheit bieten, in Elder Scrolls Online (wieder-)einzusteigen, denn auch mit neuen Charakteren können wir uns direkt in den Kampf gegen die Vampire stürzen. Dabei helfen euch unsere Guides aus dem großen GameStar-Sonderheft zu Greymoor oder online:

Alle Infos zum Release, den Editionen und dem Umfang von ESO: Greymoor lest ihr außerdem in unserem großen FAQ.