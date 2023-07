Marvel: Eine 2 Jahre alte Post-Credits-Szene hat uns alle in die Irre geführt

Hat Kit Haringtons (angehender) Marvel-Held wirklich etwas mit Blade zu tun? Der Darsteller von Dane Whitman a.k.a. Black Knight meint nein. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Eternals ist nicht gerade der beliebteste Kinofilm des Marvel Cinematic Universe, trotzdem oder gerade deswegen brachte er zahlreiche Fans zum Diskutieren. So sorgte zum Beispiel auch die Post-Credits-Szene für Verwirrung.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Mit Eternals wurde auch der Jon Snow-Darsteller aus Game of Thrones Teil des MCUs. Im Film von Regisseurin Chloe Zhao verkörpert er Dane Whitman, den Leser der Comics natürlich als Superhelden Black Knight kennen.

Ist das tatsächlich Blade?

Und in eben jener Post-Credits-Szene von Eternals wird Dane Whitmans Verwandlung in Black Knight nicht gezeigt, aber zumindest angeteast: Dane ringt mit sich, ob er tatsächlich von dem verfluchten Schwert seiner Familie namens Ebony Blade Besitz ergreifen soll.

Als sich der angehende Superheld dazu entschließt, es zumindest zu versuchen, stellt ihm eine mysteriöse Stimme die Frage: Sind Sie wirklich sicher, dass sie dazu bereit sind, Mr. Whitman? . Und dabei handelt es sich um die unverkennbare Stimme von Mahershala Ali, der im Marvel Cinematic Universe mit seinem eigenen Film zum Vampirjäger Blade werden soll.

In was für einer Verbindung Black Knight und Blade zueinander stehen, war beziehungsweise ist für viele Marvel-Fans nicht unbedingt ersichtlich. Und jetzt stellt sich heraus, dass eine Verbindung zwischen beiden MCU-Helden eigentlich auch gar nicht beabsichtigt war. Kit Harington persönlich erklärt im Zuge eines Q&A der Superhero Comic Con (via Twitter):

[...] Ich glaube, dass es ein Missverständnis gab, ob [Dane Whitman] im Blade-Film auftritt. Er sollte niemals im Blade-Film auftreten und wird es auch nicht. Aktuell weiß ich gar nicht [, was aus der Post-Credits-Szene von Eternals wird.] Im Moment hoffe ich, dass [Black Knight] eine Zukunft hat. Meiner Meinung nach gibt es ein paar wirklich faszinierende Aspekte des Charakters, die spannend wären, weiter zu vertiefen: Es geht um mentale Gesundheit und speziell Sucht [...]. Ich hoffe, dass Black Knight auftaucht und dass Dane Whitman zu diesem Charakter wird. Aber aktuell kann ich dazu nichts verraten. Ich denke zumindest, dass es beabsichtigt ist, ihn irgendwann weiter zu entwickeln.

Wir haben immer noch nicht alle Antworten

Natürlich könnte uns Kit Harington an der Nase herumführen und Dane Whitman spielt im geplanten Blade-Film mit Mahershala Ali doch eine Rolle - mit absoluter Gewissheit lässt sich das zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Die Vermutung liegt aber nahe, dass die Post-Credits-Szene von Eternals primär Whitmans Verwandlung in Black Knight anteasen soll und sich nicht unbedingt mit Blade verknüpft. Warum dann ausgerechnet Mahershala Alis Stimme zum Einsatz kommt, ist jedoch fraglich. Welcher MCU-Charakter überhaupt zu Whitman spricht, bleibt ebenfalls offen.

Blade von Regisseur Yann Demange soll am 14. Februar 2025 in den Kinos starten. Wann Kit Harington als Dane Whitman ins Marvel Cinematic Universe zurückkehrt, ist aktuell nicht bekannt.

