Eure Fragen zu Fallout 76 - Was wollt ihr von Pete Hines wissen?

Zusammen mit der Ankündigung von The Elder Scrolls 6 ist die Vorstellung eines Online-Survival-Spiels im Fallout-Universum namens Fallout 76 zweifellos die größte Bombe, die Bethesda auf der E3 2018 hat platzen lassen. Wer unbedingt mehr über den neuen postapokalyptischen Crafting-Titel wissen will, kann jetzt einfach direkt bei den Machern nachfragen: Pete Hines, Marketing-Chef bei Bethesda, stellt sich den Fragen der GameStar-Leser!

Making of Fallout: Was vor dem Online-Survival-Ableger Fallout 76 kam



So funktioniert die exklusive Interview-Möglichkeit für alle, die GameStar Plus abonniert haben: Für ein Interview heute um 19 Uhr deutscher Zeit suchen wir eure Fragen zu Fallout 76. Wie funktionieren dedizierte Server und Matchmaking? Gibt es einen Offline-Modus? Sind die Zerstörungen durch Atomraketen gegnerischer Spieler permanent? Lässt sich das PvP abschalten? Was hat Bethesda am unkomfortablen Baumenü aus Fallout 4 geändert? Wie viele Story-Quests sind für Einzelgänger ohne Koop-Gruppe lösbar?