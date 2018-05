Am 29. Mai veröffentlichen CCP Games mit Into the Abyss das neueste große Update für Eve Online. Zum ersten Mal seit 9 Jahren gibt es damit ein neues Gebiet in dem Raumschiff-MMO: Den auf Einzelspieler ausgelegten Abyssal Deadspace. Hier treffen die Spieler auf das Triglavian Collective, eine neue Fraktion, die auch neue Technologie ins Spiel bringt. Wir haben exklusiv alle wichtigen Infos zum Addon erhalten und verraten euch, was ihr über die Erweiterung wissen müsst.

Neuer PvE-Content: Der Abyssal Deadspace

Eve Online hat bekanntermaßen einen starken PvP-Fokus. Egal ob man handelt, Missionen fliegt oder sich direkt einer Corporation im Nullsec anschließt: Stets interagiert man in Eve Online kompetitiv mit anderen Menschen oder kann von Spielern angegriffen werden. "Into the Abyss" geht hier neue Wege und konzentriert sich stark auf PvE-Inhalte, die man zudem alleine bewältigen muss.

Das macht Eve Online vor allem für jene Spieler interessant, die ihre Freizeit nicht von anderen Spielern abhängig machen wollen. Stattdessen kann man sich mit dem Addon einfach einloggen und direkt in spannende SciFi-Kämpfe stürzen.

Zugang zum Abyssal Deadspace

Das neue Gebiet erreicht man von alle Teilen New Edens aus. Dazu braucht man nur ein Abyssal Filament, das es entweder als Loot von Feinden gibt, oder auf dem Markt. Einmal aktiviert, darf man das neue Gebiet betreten und findet sich in einer Gegend mit unberechenbaren Umwelteffekten und Megastrukturen wieder. Der Abyss selbst besteht aus einigen kleineren Gebieten. Um eines abzuschließen, benötigt man CCP zufolge ungefähr 20 Minuten. Hier patroullieren auch nicht die typischen Piratenflotten, sondern Mitglieder des Triglavian Collective, einer radikalen und sehr fortschrittlichen Zivilisation.

Um gegen diesen Feind zu bstehen sind gute Taktiken und Improvisation wichtig. Für den erfolgreichen Kampf gegen diese neue Bedrohung gibt es deren Biotechnologie, mit denen man existierende Module seines Schiffes verbessern kann.

Unberechenbares Loot

Mit den Mutaplasmiden des Triglavian Collectives kann man die eigene Ausrüstung verbessern. Allerdings nicht gezielt. Die Effekte dieser Biotechnologie sind unvorhersehbar und können auch negativ sein. Wer sichereres Loot haben will, sollte nach dem Entropic Disintegrator Ausschau halten, oder Blaupausen suchen, um selbst Triglavianische Schiffe zu bauen.

Bei den Entropic Disintegrators handelt es sich um eine komplett neue Waffengattung, die einem Schiff pro Sekunde mehr Schaden zufügt, je länger sie ununterbrochen schießt. Bei maximaler Ladung macht ein Disintegrator 2,5x so viel Schaden wie normal. Um das auszubalancieren, wird der Schaden der Waffe zurückgesetzt, sobald sie aufhört zu schießen. Das kann unter anderem durch ECM-Maßnahmen passieren, aber auch, weil sich das Ziel außerhalb der Reichweite bewegt hat.

Bei den drei neuen Schiffen handelt es sich um die Fregatte Damavik, den Kreuzer Vedmak und das Schlachtschiff Leshak. Alle drei haben einen Bonus für die neuen Entropic Disintegrator.

Ebenso findet man im Abyssal Deadspace die Precursor-Skills, die Vorraussetzung sind um die neue Technologie einzusetzen.

Einfachere Planetary Interaction

Zusammen mit Into the Abyss wird es nicht nur die genannten neuen Inhalte geben, sondern auch Verbesserungen an alten. Allen vorran wird das Interface der Planeteninteraktion überarbeitet. In Zukunft soll es viel einfacher werden, die Basen effektiv zu gestalten und zu verwalten.

So wird es Hinweise geben, wenn das Setup eines Nodes noch nicht vollständig ist und dank neuer Anpin-Mechaniken ist es einfacher, mehrere Nodes des gleichen Typs zu setzen. Tooltips hingegen werden vor allem den Einstieg für Spieler erleichtern, die sich noch nicht mit dem Basenbau auf den Planeten auseinandergesetzt haben.

Am 29. Mai gehts los

Das Update wird am 29. Mai während der regulären Downtime auf die Server aufgespielt. Planmäßig soll das 30 Minuten dauern. Wie bei größeren Updates üblich, kann es aber auch zu Verzögerungen kommen.