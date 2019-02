Evening Star - Sonic-Mania-Entwickler gründet neues Spielestudio

Evening Star heißt das neue Studio, das mit Dave Padilla als CEO, Christian Whitehead als Creative Director und Tom Fry als Art Director Personen in seinen Reihen hat, die am Retro-Plattformer Sonic Mania mitgearbeitet haben. Der neue Entwickler sieht sich laut offizieller Website als »Boutique-Spielestudio«, das den Fokus auf die kreativen Ideen aller beteiligten Personen legen will.

Hi everyone! I'd like to introduce you to Evening Star, a new game studio I have founded alongside:@TheRealDPad@TomFryPWG@bradflick55

and@HunterBridges



Follow us: @EveningStarStdo

Read more: https://t.co/FaaYYeya78



(P.S. We're hiring!)