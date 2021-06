Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratisspiele?

Die Wochen fliegen vorbei, schon ist wieder ein neues Epic-Geschenk an der Reihe: Genaugenommen gibt es diese Woche sogar wieder zwei Gratisspiele, beide mit einer dicken Potion Nostalgie im Gepäck! Ihr könnt euch Sonic Mania und Horizon Chase Turbo kostenlos sichern.

Die Aktion läuft vom 24. Juni bis 1. Juli 2021 um 17:00 Uhr. Wie gewohnt gehören die Spiele dauerhaft zu eurem Epic-Konto, wenn ihr sie euch im Aktionszeitraum schnappt.

Hier geht's zum Download

Aber Zeit gibt's nicht geschenkt: Deshalb helfen wir euch wie gewohnt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ist eines oder sogar beide Spiele für euren Geschmack geeignet?

Sonic Mania

Genre: Jump&Run | Entwickler: PagodaWest Games | Release: 29. August 2017

Worum geht's? Sonic Mania sieht aus, als wäre es in den 1990ern auf dem Sega Mega Drive erschienen, wurde aber extra komplett auf Retro getrimmt. Spieler erleben ein neues Sonic-Spiel, aber in der klassischen 2D-Grafik, die den blauen Turboigel berühmt machte. Ihr kugelt euch pfeilschnell durch die Level, absolviert Loopings und Sprünge und sammelt massig goldene Ringe ein. Dank modernem Technik-Unterbau sogar in 60 FPS.

Unser Tester Sascha Penzhorn attestiert dem blauen Igel eine gelungene Rückkehr:

21 4 Mehr zum Thema Sonic Mania im Test - Sonic 3,5 (& Knuckles)

Für wen geeignet? »Alte« Menschen und Sonic-Fans können hier zugreifen, gerade für lau. Aber auch jüngere Zeitgenossen, die gerne mehr über die frühen Tage des Mediums lernen möchten, finden in Sonic Mania ein würdiges Studienobjekt. 93 Prozent positive Spielerwertungen auf Steam bestätigen den Retro-Hit.

Bruder, muss schnell los: Wie das Gameplay von Sonic Mania aussieht, zeigt euch der Trailer:

Horizon Chase Turbo

Genre: Rennspiel | Entwickler: Aquiris Game Studio | Release: 15. Mai 2018

Worum geht's? In den 1980ern und 90ern waren Arcade-Rennspiele wie Pole Position, Out Run oder Top Gear der ... Renner! Das zweite Gratisspiel bei Epic schließt da an, zahlt einen dicken Tribut an die Klassiker des Genres und ignoriert gekonnt vierzig Jahre technische Entwicklung. So sieht Horizon Chase Turbo aus wie ein Spiel von ganz früher, steuert sich aber flüssig und rasant.

Für wen geeignet? Wenn ihr gerne Forza Horizon spielt und euren Horizont (höhö) etwas erweitern wollt, bietet sich Horizon Chase Turbo an. Dabei dürfte schnell klarwerden, dass früher wenig Grafik reichen musste, um Spieler zu begeistern. Und dieses Kunststück gelingt: Auf Steam feiern Spieler den Retro-Racer mit 95 Prozent positiven Bewertungen.

War diese Woche etwas für euch dabei? Was haltet ihr generell von Retrospielen? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen!