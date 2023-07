Entwickler eines Steam-Hits sagt: Vom Xbox Game Pass profitieren sogar PlayStation-Spieler

Der Xbox Game Pass ist von Vorteil für alle Konsolenlager - meinen zumindest die Macher von Everspace 2.

Im Zuge der Gerichtsverhandlung zwischen Microsoft und der amerikanischen Kartellbehörde FTC äußerte sich Sony-CEO Jim Ryan deutlich: Kein einziger Publisher kann den Game Pass leiden.

Wumms! Das hat gesessen! Aber hat der PlayStation-Boss damit auch recht? Das darf bezweifelt werden. Denn zumindest Michael Schade, CEO und Gründer des deutschen Entwicklerstudios Rockfish Games, sieht die Sachlage anders. Laut ihm würde auch die PlayStation vom Xbox Game Pass profitieren.

Besseres Spiel dank Xbox-Deal

Eine Aussage, die nach ergänzendem Kontext geradezu lechzt, also lassen wir euch nicht länger auf glühenden Kohlen sitzen. Michael Schade erklärt seine Meinung wie folgt: Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal Xbox Expansion Pass führt er aus, dass seinem Studio für die Konsolen-Portierung von Everspace 2 dank des Xbox-Deals neun bis zwölf Monate mehr Produktionszeit zur Verfügung gestanden habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wir erinnern uns: Everspace 2 erschien 2021 bei Steam im Early Access und im April 2023 dann als finaler PC-Release. Parallel arbeitete man auch an einer Konsolenfassung, die von dem Game-Pass-Deal profitiert habe. Michael Schade äußert sich im Laufe des Interviews zusammengefasst wie folgt:

Wir hätten es [Everspace 2 auch ohne den Deal mit Xbox Game Pass] machen können, aber es wäre ein kleineres Spiel geworden. [...] Es ist maximale Flexibilität, zusätzliche Finanzierung, man macht einfach ein besseres Spiel, und alle sind glücklich, sogar die PlayStation-Fans bekommen ein besseres Spiel auf PS5 wegen des Deals mit Game Pass.

Im weiteren Verlauf bezeichnet er den Game-Pass-Deal als einen der besten, wenn nicht den besten Deal in der gesamten Spieleindustrie. Dadurch habe Rockfish unabhängig bleiben und gleichzeitig in der Branche sichtbarer werden können.

Game Pass? Game Pass … da war doch was?! Ach ja, da fällt es uns wieder ein:

Soweit die Meinung von Rockfish Games zum Xbox Game Pass. Aber wie seht ihr die Sache? So ähnlich oder ganz anders? Seid ihr begeisterte Anhänger von Microsofts Spieleabo oder seht ihr den Service kritisch und würdet ihn am liebsten abschaffen? Sitzt ihr irgendwo zwischen diesen beiden Fronten? So oder so: Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!