Der Hamburger Entwickler Rockfish hatte die an sich nicht neue Idee, die Reichweite und den Einfluss eines namhaften Influencers zu nutzen, um das Weltraum-Roguelike-Actionspiel Everspace zu promoten. Wie Entwickler Michael Schade auf der Reboot Develop Conference im kroatischen Dubrovnik berichtete, ist das in diesem speziellen Fall aber gehörig schief gegangen. Schade, Schade.

Unser Test zu Everspace - Faster than FTL

Wie Shacknews berichtet, beauftragte Rockfish einen Streamer damit, Everspace zu spielen und das Spiel live ins Netz zu übertragen. Der Streamer verlangte dafür satte 5.000 Euro pro Stunde und wollte zwei Stunden streamen. Das tat er dann auch, allerdings nicht so, wie Rockfish sich das erhofft hatte.

Zunächst eröffnete er den Stream mit den Worten:

Darüber könnte ein Studio aber bestimmt hinwegblicken, zumindest wenn der Rest des Streams interessant gestaltet wäre. Allerdings spielte er laut Schade "wie ein Vollidiot". Nun, allerdings war auch kaum zu erwarten, dass jemand, der ein Genre so gar nicht leiden kann, besonders hochklassiges Gameplay abliefert.

Das war Rockfish im Nachhinein auch klar geworden. Von insgesamt 20 für Everspace engagierten Youtubern und Streamern, lieferten laut Schade nur drei oder vier ein akzeptables Ergebnis ab. Der Entwickler nahm sich entsprechend vor, die vornehmlich gespielten Titel der Streamer in Zukunft genauer zu kontrollieren, bevor man erwägt, sie anzuheuern. Das gleiche empfahl er auch seinen Zuhörern auf der RDC:

Auch mit dem Programm von TotalBiscuit war Michael Schade nicht zufrieden. Im Video WTF Is... Everspace? zeigt sich die Streamer-Größe wenig angetan vom Weltraum-Flugspiel. Allerdings wurde der auch nicht von Rockfish für sein Video bezahlt und hatte entsprechend die Freiheit, das Spiel subjektiv doof zu finden. In solchen Fällen empfiehlt Schade anderen Entwicklern dann auch, nicht weiter darauf einzugehen.

Denn Streamer versammeln oftmals eingeschworene Fangemeinden hinter sich und die sind selten davon angetan, wenn ein Entwickler ihrem Idol die Meinung geigt. Wenn ein Streamer grob falsch liegt, würde die Community den Fehler schon ganz von sich aus ansprechen.

Auch die Macht von Social-Media-Marketing ist für Schade ein wichtiges Thema bei seiner Rede auf der RDC. Er führt aus, wie leicht man die öffentliche Wahrnehmung eines Spiels beeinflussen könne. Pikanterweise zieht er dabei ein Beispiel aus seiner eigenen Trickkiste heran. Zur Rezzed 2018 posteten die Everspace-Entwickler ein Bild von einer wartenden Menge und kombinierten es mit einem Bild der Everspace-Booth zu einem werbewirksamen Tweet:

So many #scifi #spacegame enthusiasts waiting in line to play #Everspace on #PS4 at the @UnrealEngine booth at @EGX #rezzed2018! Pre-order will start very soon! :) #indiedev pic.twitter.com/esxs8XQkxO