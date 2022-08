Everywhere: Die neue große Open World vom Ex-GTA-Boss zeigt allererste Ingame-Szenen

Auf der gamescom 2022 ONL zeigte Ex-GTA-Entwickler Leslie Benzies sein neues Spiel Everywhere direkt zum Start. An GTA erinnert das Open-World-Spiel überhaupt nicht. Wie ihr im Trailer oben seht, heben sich besonders die farbenfrohen Sci-Fi-Spielwelten ab.

Rennen fahren, die große Welt durchqueren, Ballereien: An Abwechslung scheint es Everywhere jedenfalls nicht zu mangeln. Und offenbar bildet die bunte Realität nur eine Hälfte der Medaille, wie am Ende im eher düster wirkenden Zusammenschnitt erkennbar ist.

Das wissen wir bereits über Everywhere

Zu Everywhere machten schon im Vorfeld diverse Leaks und Gerüchte von Insidern die Runde. So zeichnete der oftmals gut informierte Okami Games ein deutliches Bild, das sich teilweise mit dem offiziell Gezeigten zu decken scheint.

Demnach soll Spieler in etwa das erwarten:

eine Art alternative digitale Realität wie in Ready Player One mit einer virtuellen Spielwiese

Mehrspieler/Koop-Inhalte

eine episch erzählte Story

nutzergenerierte Inhalte und von Spielern erstellte Welten

Integration von sozialen und Streaming-Komponenten

Der Trailer spricht dafür, dass in der virtuellen Welt viele Möglichkeiten offenstehen. Wir sehen Shooter- und Rennspiel-Elemente, große Science-Fiction-Städte und auch das friedliche Beisammensein der Spielfiguren, möglicherweise in definierten Social-Hubs. Ob eine düstere Realität ebenfalls spielbar ist, bleibt offen.

Wann erscheint Everywhere?

Der Trailer wirft viele Fragen auf, die aber erst in den kommenden Monaten nach und nach von Entwickler Build A Rocket Boy beantwortet werden sollen.

Als Release wurde grob das Jahr 2023 kommuniziert. Ob erst zum Weihnachtsgeschäft oder schon früher im Jahr, wird die Zeit zeigen.

Was haltet ihr vom Gezeigten? Könnte Everywhere euren Geschmack treffen oder gefällt euch die Richtung nicht? Warum? Schreibt uns gerne in die Kommentare!