F1 2018 - Mit Release-Termin angekündigt, Fokus auf Karriere-Modus

Codemasters hat F1 2018 angekündigt und den 24. August 2018 als Release-Termin genannt. Damit setzt der britische Entwickler seine Formel-1-Reihe fort, die dieses Jahr neunjähriges Jubiläum feiert. Der erste Teil erschien nämlich bereits 2009.

Der Fokus für F1 2018 liegt auf dem Karrieremodus und der Rückkehr eines heiß ersehnten Features. Um was es sich da genau handelt, geht aus der Ankündigung allerdings nicht hervor. Außerdem füllen die Entwickler das Spiel wieder mit klassischen Boliden.

F1 2018 umfasst alle Teams, Fahrer und Strecken der Saison 2017/2018. Nachdem der deutsche Grand Prix vergangenes Jahr nicht stattfand, kehrt er dieses Jahr mit dem Hockenheimring zurück. Der französische Grand Prix, der zuletzt 2008 veranstaltet wurde, ist ebenfalls wieder dabei. Dort fahrt ihr auf dem Circuit Paul Ricard.

Im Folgenden könnt ihr unser Test-Video zum Vorgänger anschauen:

