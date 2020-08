Überraschend stellt der Humble Store das Formel-1-Rennspiel F1 2018 von Codemasters für kurze Zeit komplett kostenlos als Steam-Version zur Verfügung. Ihr benötigt lediglich ein Humble-Konto und müsst den Newsletter abonnieren, dann könnt ihr euch den Titel für immer sichern.

Das Angebot gilt ab sofort und noch bis zum 10. August 2020 um 22:00 deutscher Zeit. Allerdings sind die Stückzahlen begrenzt und die Aktion läuft nur, solange der Vorrat reicht. Es lohnt sich also, schnell zuzuschlagen.

Hier geht's zur Gratis-Aktion mit F1 2018 im Humble Store

Beliebter Serienteil

F1 2018 kommt auf Steam auf eine »sehr positive« Wertung von Spielern, was sich an 86 Prozent wohlwollenden Reviews zeigt. Auch wir fanden im Test ein großartiges Rennspiel vor, das sich an vielen Stellen aber eher wie ein Update des starken Vorgängers anfühlt. Wir vergaben 85 Punkte:

51 2 Mehr zum Thema F1 2018 im Test - Das beste Update

Auf Metacritic zeichnet der internationale Wertungsschnitt ein ähnlich Bild. Quer durch alle erfassten Publikationen erreicht F1 2018 einen Metascore von 83 Punkten.

Das ist F1 2018

F1 2018 setzt auf eine möglichst wirklichkeitsnahe Umsetzung der Formel 1. Ihr erstellt euren eigenen Fahrer und arbeitet euch in einem von zehn Rennställen durch die Saison.

Dabei bringt der 2018er-Ableger ein neues Interview-Feature ins Spiel, das neben dem Renngeschäft auch die Persönlichkeit eures Fahrers in den Fokus rückt. Durch Interviews formt ihr so euren persönlichen Charakter und folgt damit entweder dem Team-Interesse oder bringt auch schonmal die Kollegen gegen euch auf.

Neben diesem Karrieremodus bietet F1 2018 überdies zahlreiche Features, sich seine eigenen Wunschrennen zusammenzustellen. So könnt ihr im Grand-Prix-Modus alles vom Wetter über Tageszeit bis hin zum Reglement anpassen.

Wenn ihr euch für das neueste Formel-1-Spiel von Codemasters interessiert, lest unseren Test zu F1 2020. Dort finden wir den bislang stärksten Serienteil vor, der seine Vorgänger durch sinnvolle Erweiterungen verbessert.