Update, 14. August 2019: Wer die Meldungen zum Thema Sprachaufzeichnungen während der vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt hat, den dürfte die folgende Nachricht wenig überraschen: Neben Google, Apple, Amazon und Microsoft ließ auch Facebook aufgenommene Sprachnachrichten von menschlichen Mitarbeitern abhören.

Die Angestellten sollten laut Heise prüfen, ob die Transkriptionssoftware für Sprachunterhaltungen die gesprochenen Sätze korrekt verstanden habe. Ähnlich wie bei Google und Amazon enthielten die aufgezeichneten Gespräche den Mitarbeitern zufolge teils intime oder vulgäre Inhalte. Facebook erklärte mittlerweile, dass man die Auswertung gestoppt habe.

Originalmeldung vom 11. August 2019: Nach Apple, Google und Amazon trifft es nun auch Microsoft. Sie alle lassen Sprachaufzeichnungen ihrer digitalen Assistenten von Menschen auswerten. Doch im Fall Microsofts erstreckt sich das Mithören nicht nur auf die Helferin Cortana, sondern auch auf das Chat-Programm Skype.

Laut aktuellen Informationen hören menschliche Mitarbeiter ganze Telefonate mit, die Microsoft aufgezeichnet hat.

Zwar informiert das Unternehmen die Skype-Nutzer darüber, dass man Audioaufzeichnungen auswerte, um die Übersetzungsfunktion zu verbessern. Microsoft sagt aber nicht explizit, dass Menschen diese Auswertung vornehmen.

Die entsprechenden Mitarbeiter bekommen offenbar teilweise ziemlich intime Gespräche mit: Ein Angestellter gab gegenüber Motherboard (via PCGamesHardware) an, dass er Dinge gehört habe, »die sich eindeutig als Telefonsex beschreiben lassen«. Und weiter:

"Ich habe gehört, dass Leute vollständige Adressen in Cortana eingegeben haben, oder Cortana nach Suchergebnissen für pornografische Inhalte gefragt haben. Obwohl ich keine Ahnung habe, was jemand mit diesen Informationen anstellen sollte, erscheint es mir merkwürdig, dass sie nicht in einer kontrollierteren Umgebung gehandhabt werden."