Unentschlossene müssen schnell sein: Wie angekündigt, heben die Factorio-Entwickler den Preis des beliebten Fabrikbau-Titels in Vorbereitung des Full Release um 10 Euro an. Factorio wird dann auf Steam nicht mehr 20, sondern 30 Euro kosten. Die Preiserhöhung findet noch heute, am 16. April 2018, statt.

Entwickler Wube Software hatte diese Maßnahme angekündigt und außerdem versprochen, dass es sich dabei um die finale Preiserhöhung handelt. In »einigen Monaten« verlässt Factorio dann mit einem weiteren Update die Early-Access-Phase und wird zur Vollversion. Hier findet ihr unsere Preview zu Factorio.

Der Titel des tschechischen Entwicklers Wube kann ganze 98 Prozent positive Spielerwertungen auf Steam verzeichnen und überzeugt bereits im Early Access mit seiner wuseligen Komplexität. Um eine Fabrik zu errichten, baut man aus verschiedenen Elementen einen verzahnten Kreislauf aus Fließbändern und Maschinen, während man seine Konstruktionen gleichzeitig vor feindlichen Kreaturen verteidigen muss.

Quelle: Wube Software

