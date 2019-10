Bethesda hat eine neue Premium-Mitgliedschaft für das Survival-MMO Fallout 76 angekündigt. Im Kern handelt es sich dabei um ein monatliches Bezahlmodell und trägt den Namen Fallout 1st. Für 15 Euro erhaltet ihr eine Reihe an Vorteilen, die ihr für die Zeit eures Abos nutzen könnt. Es ist auch möglich, anstelle von einem Monat gleich ein ganzes Jahr zu buchen. Eine Jahresmitgliedschaft bei Fallout 1st kostet euch 120 Euro.

Zum vergleich: Mit 15 Euro im Monat übersteigt Fallout 1st sowohl die Kosten von Netflix, als auch Gaming-Angebote wie Origin Access. Netflix beläuft sich im Basis-Abo auf 8 Euro, während Origin Access sogar für lediglich 4 Euro zu haben ist.

Wer sich für eine Premium-Mitgliedschaft bei Fallout 76 entscheidet, kann daraus mehrere Vorteile ziehen. Einige davon sind Features, die sich viele Spieler eigentlich schon zum Release von Fallout 76 vor fast einem Jahr gewünscht hätten.

Zu den kostenpflichtigen Vorteilen gehören:

Besonders auf private Server haben sich hoffnungsvolle Fans gefreut. Bereits zu Release war auch schon die Rede davon, dass Fallout 76 etwa ein Jahr später diesen Service anbieten wird, und dass dadurch beispielsweise Mods möglich sein werden. Über Kosten wurde damals aber noch nicht gesprochen.

Wenn ihr mit euren Freunden auf einem privaten Server wollt, muss aber nicht jeder zwangsweise zur Geldbörse greifen. Es reicht, wenn der Host ein Fallout-1st-Abo besitzt. Verlässt der Host die private Welt, bleibt sie für die Freunde noch aktiv, solange einer darunter ebenfalls Fallout-1st-Abonnent ist.

Bei den Spielern kommt Bethesdas Ankündigung nicht besonders gut an. Viele Spieler haben dem Publisher den verkorksten Release von Fallout 76 noch nicht verziehen und halten die neue Premium-Mitgliedschaft für überteuert. Auf Twitter ist Fallout 76 bereits in den Trends und die meisten Tweets lassen kein gutes Haar an Fallout 1st.

This game is still $60 and now they want to force people to pay a monthly fee for private games, Ranger armor that doesn’t even exist in the lore yet, and emotes... What an incredible way to redeem this dumpster fire called Fallout 76. pic.twitter.com/UaQDBemGCu