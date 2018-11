Fallout 76 - Server bleiben laut Bethesda »für immer« online

Wenn ihr eines eurer alten Spiele mal wieder zum Laufen bringen wollt, sind die größten Hürden meistens unterschiedliche PC-Konfigurationen. Die Spiele unserer Zeit begleitet dagegen ein ganz anderes Problem: Online-Zwang. Viele Service-Games bieten gar keinen Singleplayer mehr an und sind nur noch online verfügbar - jedoch nur solange dafür Server laufen.

Auch Bethesda geht mit Fallout 76 diesen Schritt. Statt der üblichen Einzelspieler-Fallouts, die ihr auch offline spielen könnt, handelt es sich beim neuesten Teil der Reihe um ein Online-Rollenspiel. Da ergibt sich natürlich die Frage: Was passiert, wenn Bethesda irgendwann die Server abstellt?

Bethesdas Marketing-Chef Pete Hines hat diese Frage im Interview mit Gamespot gestellt bekommen und beruhigt:

"Wie lange Fallout 76 da sein wird? Für immer. Ich weiß nicht, was ich sonst darauf antworten sollte. Es ist ja nicht so, dass jemand ein Spiel entwickelt und sagt: 'Nun, wenn wir Glück haben, bleibt es für zehn Jahre.' Niemand denkt so. Wie lange gibt es jetzt schon World of Warcraft? Wird das Spiel nächstes Jahr eingestellt? Ich bezweifel es."