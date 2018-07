Fallout 76 - Beta-Start im Oktober

Kaum ein Bethesda-Spiel warf bei seiner Ankündigung so viele Fragen auf wie Fallout 76 - aber im Oktober könnt ihr euch endlich selbst ein Bild machen. Dann beginnt die sogenannte B.E.T.A. (Belastungs-Ersttest-Anwendung) des Spiels. Zugriff sollen alle Vorbesteller erhalten - und nur die. Es gibt keinen anderen Weg, sich anzumelden. Bethesda will zunächst nur eine kleine Zahl an Spielern einladen und den Test dann schrittweise ausweiten.

Um euren Beta-Code zu erhalten, müsst ihr das Spiel auf Bethesda.net oder bei Amazon, Saturn oder Gamestop vorbestellen und dann euren Einlösecode auf der offiziellen Website eingeben. Genaue Anweisungen findet ihr im B.E.T.A.-FAQ zu Fallout 76.

Für PC-Spieler bleiben allerdings noch ein paar Fragen. Vor allem: Gilt der Oktober-Start auch für unsere Plattform? Bethesda kündigte bereits vor einer Weile an, dass die Xbox One die Beta vor PC und PS4 erhalten wird. Allerdings ist der 14. November bereits der Release-Termin, also gibt es nicht viel mehr Raum nach hinten. Ebenfalls unsicher ist noch, ob Fallout 76 auf Steam erscheinen wird. Dort ist bislang noch keine Vorbestellung verfügbar und die Beta wird über den Bethesda-Launcher laufen.

Wir haben bei Bethesda nachgefragt und werden diese Meldung aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.