Im Fallout-Universum regnete es am 23. Oktober Bomben - und wie es der selbstironische Galgenhumor des Spiels so will, ist das natürlich ein Grund zu feiern. Bethesda veranstaltet ab dem 20. Oktober eine große Aktionswoche zur Fallout-Serie. Das prominenteste Angebot: Fallout 76 lässt sich eine ganze Woche lang (fast) komplett kostenlos spielen.

Für MMO-Grummler allerdings fast noch wichtiger: Die gesamte Fallout-Serie ist in diesem Zeitraum stark reduziert. Wir listen euch alle Angebote auf.

Fallout 76: Was bekommt ihr in der Free Week

Die Free Week dauert vom 20. bis zum 26. Oktober. In diesem Zeitraum könnt ihr Fallout 76 kostenlos herunterladen und spielen. Mit diesem Angebot kommen einige Besonderheiten und Boni:

Zwischen dem 22. und 26. Event findet ein spezielles Jubiläums-Event im Spiel statt, das euch doppelte Erfahrungspunkte und doppelten S.C.O.R.E. beschert sowie 25 Prozent Rabatt auf legendäre Waffen und Rüstungen spendiert.

im Spiel statt, das euch doppelte Erfahrungspunkte und doppelten S.C.O.R.E. beschert sowie 25 Prozent Rabatt auf legendäre Waffen und Rüstungen spendiert. Begrenzte Fallout-1st-Boni: Während der Gratis-Aktion bekommt ihr ein Survival-Zelt sowie die Scrapbox ausgeliehen. Beide sind eigentlich exklusive Items für Abonnenten von Fallout 1st. Die Scrapbox gibt euch unendlich Stauraum, das Survival-Zelt fungiert als frei platzierbarer Schnellreisepunkt inklusive Schlaf- und Lagerstätte.

Wichtig: Diese Fallout-1st-Boni sind bloß ausgeliehen und verschwinden nach dem 26. Oktober wieder, sofern ihr kein festes Abo für Bethesdas Bezahldienst abschließt. Falls ihr die Vor- und Nachteile davon nachlesen wollt, empfehlen wir unsere Übersicht:

439 5 Mehr zum Thema Fallout 1st: Bethesda stellt teure Premium-Mitgliedschaft für Fallout 76 vor

Der Atom-Shop (also der Ingame-Shop von Fallout 76) bietet ebenfalls Rabatte für die Premium-Währung an. Hier die offiziellen Raten:

500 Atoms - 20 Prozent Rabatt vom regulären Preis

1000 Atoms (+100 Bonus-Atome) - 25 Prozent Rabatt

2000 Atoms (+400 Bonus Atoms) - 30 Prozent Rabatt

4000 Atoms (+1000 bonus Atoms) - 35 Prozent Rabatt

Alle Fallout-Spiele sind reduziert

Nicht nur Fallout 76 nimmt an der Aktion teil, sondern das gesamte Fallout-Universum. Alle Spiele gibt's derzeit reduziert. Hier die Übersicht der Steam-Preise:

Fallout 4 : 9 Euro (um 70 Prozent reduziert)

: 9 Euro (um 70 Prozent reduziert) Fallout 4 GOTY : 18 Euro (um 70 Prozent reduziert)

: 18 Euro (um 70 Prozent reduziert) Fallout 3 GOTY : 8 Euro (um 60 Prozent reduziert)

: 8 Euro (um 60 Prozent reduziert) Fallout New Vegas Ultimate : 8 Euro (um 60 Prozent reduziert)

: 8 Euro (um 60 Prozent reduziert) Fallout 76 : 16 Euro (um 60 Prozent reduziert)

: 16 Euro (um 60 Prozent reduziert) Fallout Classic Collection: 6 Euro (um 70 Prozent reduziert)

Die älteren Fallouts sind neben zahlreichen Strategiespielen außerdem bei GOG reduziert:

12 5 Mehr zum Thema Strategie, Fallout und mehr bei GOG reduziert

Wie immer gilt: Informiert euch natürlich in den diversen Tests darüber, welcher Kauf sich für euch lohnt. Unsere redaktionelle Einschätzung: Vor allem New Vegas mit allen DLCs ist ein ziemlich guter Fang.