Fallout 76 - Käufer flippt aus, als Gamestop Rückgabe verweigert

Es ist schon bemerkenswert, wie zornig manche Menschen über ihrem Gaming-Hobby werden können. Und ebenso verblüffend, mit welchen Kundenausbrüchen sich manche Einzelhandelsmitarbeiter auseinandersetzen müssen. So wollte in den USA ein Kunde bei Gamestop sein Exemplar von Fallout 76 rückerstatten lassen.

Als ihm der Mitarbeiter aufgrund von »Refund Policies« die Transaktion verweigert, verliert der Käufer jedwede Kontrolle und beginnt, das komplette Ladenregal-Inventar des Gamestops umzuwerfen. Das Video verbreitete sich in Windeseile viral, allein der folgende Repost hat bereits über 2 Millionen Abrufe.

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT