Man sollte im postnuklearen Appalachia nicht sofort auf alles schießen, was sich bewegt. Das liegt zum einen an den neuen NPCs im Wastelanders-Update von Fallout 76 und zum anderen an den unerwarteten Chancen.

Derzeit durchstreift nämlich ein Wesen die Lande des Online-Rollenspiels, das euch gerne zu verstecktem Loot lotsen möchte: Ein mutierter Rad-Hirsch mit zwei Köpfen und guten Absichten. Ihr erkennt das Tier an seinem speziellen Namen, der im Englischen »Observant Radstag« lautet.

Ein gewitzter Spürhirsch

Der nette Hirsch möchte euch gerne zu einem versteckten Schatz führen. Offenbar kommt aber es nur selten dazu, weil die meisten Spieler das freundliche Tier stattdessen einfach von den Hufen pusten. Auf Reddit finden sich Nutzer, die von den versteckten Talenten des Hirschs überrascht wurden.

Auch Mitarbeiter von Bethesda haben sich im verlinkten Beitrag zu dem Rad-Hirsch in Fallout 76 geäußert. Offenbar läuft das Tier schon ein Weilchen herum. Community Managerin Devann schreibt:

"Das ist super! Ich habe darauf gewartet, dass ihn jemand findet! Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen."

Kein zufälliger Fund: Bethesda erklärt auf Reddit ebenfalls, dass es sich tatsächlich um ein beabsichtigtes Feature handelt. Spieler hatten zuvor gemutmaßt, ob es sich nicht nur um Zufall gehandelt haben könnte, dass ein Schatz in der Nähe des Hirschs gefunden wurde.

Dies ist aber nicht der Fall, der Observant Radstag soll euch in Fallout 76 wirklich zu verstecktem Loot führen.

Da ihr nun entsprechend informiert seid, könnt ihr bei eurem nächsten Jagdausflug Vorsicht walten lassen und keine Hirsche mit guter Beobachtungsgabe mehr erlegen, da sie euch im Gegenzug zu einem Schatz-Versteck führen können.