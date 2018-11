Lang dauert es nicht mehr: In dieser Novemberwoche erscheint Fallout 76 offiziell für PC, Xbox One und PS4. Zur Einstimmung hat Bethesda ein kleines Dankesschreiben veröffentlicht, dass neben Grüßen an Partner und Fans auch ein paar Details zu kommenden Inhalten beinhaltet.

Denn dass die Multiplayer-Auskopplung der Fallout-Reihe dem GaaS-Trend (Games as a Service) folgt und Stück für Stück erweitert und verbessert wird, sollte niemanden verwundern. Konkret werden folgende Inhalte angeteasert:

Verbesserungen am C.A.M.P., dem Bau-Menü

Neue Quests und Events

Weitere Vaults werden geöffnet

Neuverteilung von Charakter-Skills

Fraktionsbasiertes PvP-System

Unter dieser Feature-Liste, die natürlich nur einen Teaser darstellt, sollte für jeden Spielertypen etwas dabei sein. Eine konkrete Roadmap für kommende Inhalte hat Bethesda aber noch nicht veröffentlicht.

Plus-Inhalt: West Virginias Mythen und Monster - Die besten Locations

Fallout 76 - Preview-Screenshots ansehen

Geplante Features auf Basis der Beta

Zur Veröffentlichung wird es mit dem riesigen Day-One-Patch bereits einige Spielverbesserungen geben. Auf Basis des Beta-Feedbacks werden folgende Features direkt zum Launch, oder kurz danach nachgereicht:

Ultra-Wide Support: Nach Launch des Spiels will man Ultra-Wide-Auflösungen unterstützen.

Nach Launch des Spiels will man Ultra-Wide-Auflösungen unterstützen. Größere Kiste: Die Gewichtskapazität von 400 will der Entwickler in Zukunft erhöhen.

Die Gewichtskapazität von 400 will der Entwickler in Zukunft erhöhen. Push-to-Talk [UPDATED]: Voice Chat ist standardmäßig aktiviert, um das Gefühl einer lebendigen Welt zu erschaffen. Ein push-to-Talk-Feature könnte noch kommen.

Voice Chat ist standardmäßig aktiviert, um das Gefühl einer lebendigen Welt zu erschaffen. Ein push-to-Talk-Feature könnte noch kommen. FOV Slider: Einen FoV-Slider wird es nicht geben

Einen FoV-Slider wird es nicht geben Diverse Exploits: Die bisher gemeldeten Exploits will der Entwickler noch beheben

Die bisher gemeldeten Exploits will der Entwickler noch beheben Probleme mit dem Social-Menü: Viele der Probleme mit dem Social-Menü sollen bereits behoben sein.

Viele der Probleme mit dem Social-Menü sollen bereits behoben sein. Hunger wird nicht gestillt: Einige Spieler berichteten, dass sich die Hungerleiste nicht wieder auffüllt. Das Problem soll behoben sein.

Einige Spieler berichteten, dass sich die Hungerleiste nicht wieder auffüllt. Das Problem soll behoben sein. Laute Schüsse/Geräusche: Einige Spieler berichteten, dass sie in der Gegend von Appalachia plötzlich laute Schüsse oder Geräusche hörten. Das Problem will man beheben.

Und nicht nur diese Features kommen, der Day-One-Patch verbessert das Spiel grundlegend. Das kostet leider auch Bandbreite: 52 Gigabyte müssen heruntergeladen werden. Das ist mehr als der Festplattenspeicher, den Fallout 76 nach der Installation am Ende benötigt.

Fallout 76: Welche Kritik gab es an der Beta?