Fallout: Die Bestätigung von Staffel 3 ist ein persönlicher Rekord für Serien-Star Ella Purnell

Elle Purnell war bereits in zahlreichen Serien zu sehen, doch nie für lange Zeit. Bilderquellen: Amazon Prime Video/ Showtime (Hintergrund).

Vor wenigen Tagen berichteten wir, dass Fallout noch vor Ausstrahlung der zweiten Staffel um eine dritte Season verlängert wurde. Damit hat die Serie nun einen Rekord aufgestellt - zumindest für Schauspielerin Ella Purnell. Die ist nach insgesamt zehn unterschiedlichen Serienproduktionen erstmals in mehr als zwei Staffeln als Teil des Haupt-Casts zu sehen.

Drei Staffeln im Haupt-Cast

Warnung: Dieser Artikel enthält leichte Spoiler zu Yellowjackets Staffel 1.

In den letzten Jahren dürftet ihr den Name Ella Purnell - auch außerhalb von Fallout - schon das ein oder andere Mal gehört haben. So war sie etwa an Animations-Serien wie Arcane und Invincible oder dem Fantasy-Film Die Insel der besonderen Kinder beteiligt. Auch mit ihren Hauptrollen in Yellowjackets und Sweetpea konnte sie Aufmerksamkeit erregen.

Umso kurioser ist, dass sie bisher nur in Yellowjackets in mehr als zwei Staffeln zu sehen war und dort nach Season 1 auch nur noch sporadisch. Die Betonung liegt auf bisher . Denn mit der Bestätigung von Fallout Season 3 hat sich das geändert.

2:15 Fallout: Im Teaser zu Staffel 2 kann uns der Ghul wirklich alles verkaufen - auch den Release-Monat

Autoplay

Wo war Ella Purnell überhaupt zu sehen? Hier findet ihr die Übersicht, mit allen Serien und Rollen sowie der Anzahl der Staffeln, in denen sie dabei war.

Alle Serien mit Elle Purnell im Überblick Titel Rolle So viele Staffeln war sie zu sehen Agatha Christie: Tödlicher Irrtum Hester Argyll 1 Ordeal by Innocence Hester Argyll 1 Sweetbitter Tess 2 Belgravia Lady Maria Grey 1 Star Trek: Prodigy Gwyn 2 Invincible Jane 1 Yellowjackets Jackie 3 Arcane Jinx 2 Fallout Lucy MacLean 3 Sweetpea Rhiannon 1

Yellowjackets als halber Konkurrent: Zwar war Ella Purnell in allen drei Staffeln von Yellowjacket zu sehen, jedoch nicht als Teil des Haupt-Casts. Somit hält Fallout diesbezüglich nun einen Rekord. Immerhin ist es für Yellowjackets möglich, die Serie zu werden, in der sie insgesamt am längsten mitgespielt hat - wenn auch nur als Nebenrolle.

Zwar ist Staffel 4 der Thriller-Show noch nicht bestätigt, doch es konnte während der Ausstrahlung der letzten Season ein ordentlicher Anstieg bei den Zuschauerzahlen verzeichnet werden. Das zweite Staffelfinale wurde im Ermessenszeitraum von dem aus aus Season 3 um 54 Prozent übertrumpft. Eine Verlängerung ist daher wahrscheinlich.

Der Maximus-Darsteller Aaron Moten hat in einem Interview eine Prognose abgegeben, wie lange die Fallout-Serie noch laufen wird und Fans dürften erfreut sein. Außerdem bestätigte er, dass ihr in Staffel 2 die gefürchteten Todeskrallen zu sehen bekommen werdet. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr in der Link-Box weiter oben.