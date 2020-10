Fallout-Gruppe mit realer Miliz verwechselt: Bann auf Facebook

Unter dem Namen »Free States Militia« haben sich Fallout 76-Rollenspieler zusammengetan, die sich als Mitglieder der Appalachian Free States sehen - eine Fraktion aus Überlebenden dieser Region des Fallout-Universums: Vor der nuklearen Apokalypse baute die anarchistische Miliz ihre eigenen Bunker und will nun im Spiel eine neue Gesellschaftsordnung durchsetzen.

Ihre Erlebnisse im Spiel teilte die Gruppe auf Facebook - auch aus der Sichtweise ihres Ingame-Characters. Das sorgte jetzt ungewollt für reichlich Probleme, denn Facebook konnte nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden.

Facebook verschärfte Maßnahmen: Erst kürzlich hatte das Facebook-Team in einem Blogpost bekanntgegeben, dass man künftig schneller und härter gegen »gewaltbereite Gruppierungen« vorgehen wolle. Als Beispiele wurden radikale Gruppierungen und Milizen genannt, die unter anderem auch gewalttätige Proteste befürworten würden.

Rollenspielgruppe als gewaltbereit eingestuft: Und genau diese verschärften Maßnahmen wurden auch der »Free States Militia« zum Verhängnis. Sie wurde von Facebook als gewaltbereite Miliz eingestuft und infolgedessen gelöscht. Die unangehme Überraschung sorgte für einige Empörung. In einem Twitter-Post äußerte sich die Rollenspiel-Gruppe wie folgt über die Sperre:

"Facebook hat unsere Seite und alle Admins unserer Gaming-Gruppe gebannt. So sieht die Zensur in den USA aus! Wenn Facebook nicht einmal den Unterschied zwischen Videospielen und realem Leben ziehen kann. Wir haben gerade zwei Jahre an Geschichte und Bildern verloren."