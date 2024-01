Die Entwickler von Fallout: London planen nach dem Release ihr ganz eigenes Spiel

Viele Fans hoffen, dass Fallout: London richtig ghul wird. Versteht ihr? »Ghul« und »cool«? Ah…wir hören schon auf.

In wenigen Monaten ist es soweit: Am 23. April 2024 erscheint die ambitionierte Fan-Mod Fallout: London. Dann können Endzeit-Fans ihre Koffer packen und zum ersten Mal in der populären Rollenspiel-Reihe über den Teich fliegen - zumindest inoffiziell.

Aber was kommt danach? Eine Erweiterung? Eine neue Fallout-Mod? Das Team hinter Fallout: London hat sich nun in einem Interview mit Dualshockers zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Offenbar möchte man in große Fußstapfen treten.

13:25 Fallout: London - Neuer Trailer verrät das Release-Datum der riesigen Fan-Mod

Vom Modding-Team zum ambitionierten Spieleentwickler

Team FOLON, wie sich die kreativen Köpfe hinter Fallout: London nennen, setzt sich trotz des professionellen Auftretens größtenteils aus Gelegenheits-Moddern zusammen, die in ihrer Freizeit als Hobby daran arbeiten.

Das soll sich in Zukunft aber offenbar ändern. Denn wie Projektleiter Dean Prilladog Carter im oben verlinkten Interview bestätigt, ist Team FOLON inzwischen ein eingetragenes Unternehmen. Man habe Pläne, sich in Zukunft etwas Neuem zuzuwenden . Sprich: Das Team will ein richtiges Spielestudio werden.

Ein großes Vorbild nennt Dean Carter ebenfalls: The Forgotten City.

Sie sagten sich: Wir haben eindeutig etwas Gutes . Dann haben sie sich als Modern Storyteller gegründet und das Spiel veröffentlicht, das fantastisch ankam. Das sind die Leute, denen ich gerne nacheifern würde.

The Forgotten City startete einst als Mod für Skyrim, ehe sich das Team unter dem Namen Modern Storyteller professionalisiert und den Titel auf Steam als eigenständiges Spiel veröffentlicht hat.

Welche Art von Spiel Team FOLON nach der Fertigstellung von Fallout: London angehen möchte, lässt sich Dean Carter aber noch nicht entlocken. Derzeit konzentriert sich das Team mit voller Kraft darauf, das britische Endzeitspektakel unter die Fans zu bringen.

Zudem hat er im Zuge der Zukunftsplanung noch eine schlechte Nachricht für Fans der Mod im Gepäck: Es sind keine weiteren Inhalte für Fallout: London nach dem Release geplant. Aber keine Sorge, das Rollenspiel sollte auch so mehr als genug Inhalt zu bieten haben:

Freut ihr euch auf Fallout: London? Werdet ihr die Riesenmod direkt zum Release im April spielen oder wartet ihr erstmal ab, ob sich grobe Bugs darin verstecken? Findet ihr es toll, dass immer wieder Modding-Teams zu ausgewachsenen Spielestudios heranreifen? Gibt es weitere Fallout-Mods, auf die ihr euch freut? Schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare!