Verrät Fallout: London einen großen Story-Twist bereits im Intro?

Wer sind wir eigentlich und was hatte dieser Wissenschaftler mit uns vor?

In Fallout: London wachen wir in einem Labor auf, ohne Erinnerung an unser vorheriges Leben. Orientierungslos stolpern wir in das postapokalyptische London und haben natürlich zwei brennende Fragen. Wer sind wir eigentlich und was steckt hinter dem Labor, dem wir entkommen sind?

Die Antworten darauf bekommen wir erst später in der Hauptquest. Doch im Intro versteckt sich schon ein entscheidender Hinweis, den viele erst nicht entdecken werden.

Spoiler-Warnung: Im Folgenden geht es um wichtige Story-Themen von Fallout: London und einen potenziellen Spoiler. Wollt ihr ohne Vorwissen in das Spiel starten, dann schaut euch lieber unseren spoilerfreien Podcast an:

Mr. & Mrs. Smythe

Kaum sind wir am Anfang von Fallout: London aus dem Tank entkommen, in dem wir als Versuchsobjekt festgehalten wurden, werden wir von einer rätselhaften Figur in London begrüßt. Smythe leitet offenbar das Labor, dem wir gerade entkommen wollen, verhilft uns aber sogar zur Flucht.

Später erfahren wir, dass es in London eine ganze Reihe dieser Labore gibt, in denen teils grausame Experimente durchgeführt werden. Sie sind quasi das Londoner Äquivalent zu den Vaults, die wir sonst in Fallout erkunden. Und Smythe ist nicht nur für die Labore zuständig, sondern auch eine einflussreiche Figur in ganz London, die aus dem Schatten heraus arbeitet.

Bei unserer Flucht aus dem Labor sehen wir Smythe nur als schattenhafte Gestalt.

Was uns das Spiel aber eigentlich nicht verraten möchte, ist Folgendes: Es gibt offenbar eine Verbindung zwischen uns und Smythe. Erstellen wir nämlich einen männlichen Charakter, begrüßt uns ein Mr. Smythe bei der Flucht aus dem Labor. Und spielen wir als Frau, begegnen wir einer Mrs. Smythe.

Was dahinter steckt, erfahren wir wohl erst später in der Hauptstory, wir haben aber noch nicht so weit gespielt. Allerdings wir haben bereits eine Theorie: