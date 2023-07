Fallout: Nuevo México sieht aus wie das liebevolle 5. Addon für New Vegas, das es nie gab

Fallout Nuevo México hat zwar noch keinen Releasetermin, jetzt gibt es aber viel Gameplay zu sehen.

Für Fallout-Fans gab es in letzter Zeit kaum gute Nachrichten. Nicht nur lässt die angekündigte TV-Serie im postapokalyptischen Ödland weiter auf sich warten, sondern auch ein neues Fallout-Spiel ist viel weiter entfernt, als vielleicht erhofft. Denn laut Phil Spencer erscheint Elder Scrolls 6 frühestens 2028, und erst danach könnten die Bethesda Game Studios sich einem neuen Fallout widmen.

Doch immerhin gibt es eine Menge vielversprechender Fan-Projekte, die uns in andere Regionen der postapokalyptischen Welt aufbrechen lassen wollen. Jetzt zeigt Fallout: Nuevo México einen langen Gameplay-Trailer, der es in sich hat!

Was ist Nuevo México?

Die ambitionierte Mod für Fallout: New Vegas setzt sich zum Ziel, das Gefühl der alten Fallout-Spiele wieder zu erwecken. Jede eurer Entscheidungen soll laut den Entwicklern die Zukunft zum Guten oder Schlechten verändern . Zu Beginn des Spiels dürft ihr bereits einen von zwei möglichen Hauptcharakteren mit jeweils eigenem Hintergrund auswählen.

Entweder ihr wacht als Gefangener in einem unterirdischen Gefängnis auf, der sein Gedächtnis verloren hat. Oder ihr spielt einen Ghul, der in einer Siedlung mit anderen Menschen seiner Art lebt. Beide Figuren erleben den Anfang des Spiels völlig anders und haben jeweils bestimmte Fähigkeiten, wie auch im Gameplay-Trailer gezeigt wird:

Einen Releasezeitraum haben die Entwickler der Mod zwar noch nicht für uns, dafür verraten die bisherigen Videos einige spannende Details über Nuevo México:

Wie der Name des Spiels schon andeutet, erkunden wir New Mexico, aber auch das angrenzende Mexico. Das ist den Landschaften sowie den Charakteren im Gameplay-Trailer auch deutlich anzumerken. So werden Gespräche teilweise auch auf Spanisch geführt. Kämpfe: Zwar erbt Nuevo México mit der Engine von New Vegas auch die veralteten Kampf-Mechaniken, doch scheint man zumindest einige Upgrades eingebaut zu haben. So könnt ihr etwa zwei Pistolen gleichzeitig ausrüsten, außerdem gibt es viele neue Waffen.

Zwar erbt Nuevo México mit der Engine von New Vegas auch die veralteten Kampf-Mechaniken, doch scheint man zumindest einige Upgrades eingebaut zu haben. So könnt ihr etwa zwei Pistolen gleichzeitig ausrüsten, außerdem gibt es viele neue Waffen. Dialoge: Wie für die meisten Fallout-Spiele üblich, spielen eure eigenen Fähigkeiten und auch Traits eine Rolle in Gesprächen. Wollt ihr einen Charakter von etwas überzeugen oder ihn überreden, stehen euch durch diese besondere Optionen zur Auswahl.

Was haltet ihr von dem ersten Blick auf Fallout: Nueva México? Gefallen euch das Setting und die Option, zwischen zwei Charakteren mit verschiedenen Hintergründen zu wählen? Oder ist die Engine von Fallout: New Vegas inzwischen einfach zu veraltet für euch und ihr spielt lieber bald Starfield? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!