Fallout: Der Serien-Chef bedankt sich bei Fans von New Vegas, dass sie »sein Haus nicht angezündet« haben

Wer weiß: Vielleicht rollt ja auch der Möchtegern-Cowboy Victor durch Staffel 2 der Fallout-Serie bei Prime Video?

Bei den Game Awards wurde entschieden: Fallout ist die beste Adaption eines Videospiels 2024! Den Preis dürfte sich die Amazon-Serie von Produzent Jonathan Nolan in den Augen vieler Fans redlich verdient haben, auch wenn manche wahrscheinlich lieber Arcane auf dem Podest gesehen hätten.

Das Ergebnis ist definitiv bemerkenswert, denn Fallout und Arcane begeisterten die Zuschauer gleichermaßen und dürften die anderen Produktionen in der Kategorie eher überschattet haben - wie zum Beispiel Knuckles, Like A Dragon: Yakuza und Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Den entsprechenden Preis haben Jonathan Nolan, Hauptdarstellerin Ella Purnell und Bethesda-Chef Todd Howard bei den Game Awards 2024 persönlich entgegengenommen. Dabei hat es sich Nolan nicht nehmen lassen, ein kleines bisschen gegen Fans von New Vegas zu sticheln und dabei sogar die zweite Staffel der Amazon-Serie anzuteasern:

[...] Ich möchte mich bei den Fans von Fallout: New Vegas bedanken, dass sie mein Haus nicht niedergebrannt haben. Ihr werdet noch dankbar sein, dass ihr das nicht getan habt! [...]

Die komplette (und fairerweise recht kompakte) Dankesrede von Jonathan Nolan und Todd Howard findet ihr übrigens bei YouTube.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

New-Vegas-Fans gegen die Fallout-Serie

Doch warum eigentlich dieser Seitenhieb? Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Bei dem Release der Fallout-Serie im April 2024 war die Aufregung groß. Ein kleines Detail wurde von vielen Fans so interpretiert, dass man das von vielen heißgeliebte New Vegas aus dem Kanon der Spiele-Reihe verbannt hätte - zu dem natürlich auch die Adaption von Graham und Wagner zählt.

Diese Diskussion ist in den darauffolgenden Tagen so ausgeufert, dass sich sogar ein Entwickler von Bethesda dazu gezwungen sah, die Wogen zu glätten. Design Director Emil Pagliarulo stellte damals auf X (ehemals Twitter) klar:

Natürlich [zählt New Vegas zum Fallout-Kanon]. Wir haben nie etwas anderes suggeriert.

Alle Details zu der großen Kanon-Debatte um New Vegas haben wir euch hier bereits aufgeschlüsselt. Im Nachgang meldete sich dann auch noch der Chefentwickler des Obsidian-Rollenspiels Josh Sawyer zu Wort, der für die irrtümliche Schlussfolgerung der Fans zwar Verständnis zeigt, die ganze Angelegenheit aber recht entspannt sieht.

3:17 Fallout: Offizieller Trailer zur Amazon-Serie

Autoplay

Was bedeutet das nun für Staffel 2 von Fallout?

Spannend ist natürlich auch, dass Jonathan Nolan in seiner Dankesrede in Aussicht stellt, dass Fans von New Vegas in Staffel 2 seiner Fallout-Serie auf ihre Kosten kommen. Immerhin endete die erste Season unmissverständlich mit der Ankunft von Hank MacLean (Kyle MacLachlan) in der Stadt der Sünde. Spannend wird damit natürlich, welche Elemente des ausgezeichneten Obsidian-Rollenspiels aufgegriffen werden.

Kehrt Mr. House zurück, der in Staffel 1 bereits von Rafi Silver verkörpert wurde? Lässt sich der Yes-Man nochmal blicken? Und spielt vielleicht sogar der Kurier eine Rolle, womit wir endlich erfahren, welches Ende von New Vegas eigentlich Kanon ist?

Die Antworten auf diese Fragen dürfen zum aktuellen Zeitpunkt wohl nur Jonathan Nolan, die Showrunner Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet, sowie Todd Howard kennen. Staffel 2 von Fallout wird bereits gedreht, ein Release-Termin für die neue Season lässt aber noch auf sich warten. Wahrscheinlich dürfen Fans erst Ende 2025 bis irgendwann 2026 mit neuen Folgen rechnen.