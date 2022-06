Fallout 5 kommt nach Elder Scrolls 6 - aber wann ist der Release realistisch?

Starfield ist Bethesdas neuester … Star. Doch natürlich fragen sich alteingesessene Fans, wie es mit den bekannten und etablierten Rollenspiel-Marken des Entwicklers aussieht. Konkret: The Elder Scrolls 6 und Fallout 5. Jetzt bestätigt Todd Howard in einem Interview mit IGN ganz offiziell, wann wir mit Fallout 5 rechnen dürfen. Spoiler: Nicht allzu bald.

Fallout 5 kommt … aber wann?

Dass Fallout 5 kommen soll, ist kein Geheimnis. Schon 2021 bestätigte Todd Howard, dass Bethesda definitiv eine Fortsetzung der postapokalyptischen Rollenspielreihe plant. Zu diesem Zeitpunkt existierte Fallout 5 aber nur auf einem einzigen Blatt Papier.

Daran dürfte sich bis heute wenig geändert haben. Denn momentan nimmt natürlich Starfield Priorität bei Bethesda ein. Ursprünglich sollte das Sci-Fi-RPG noch 2022 erscheinen, dann wurde es aber erst vor wenigen Wochen auf 2023 verschoben - über die Hintergründe zur Starfield-Verschiebung klären wir euch hier auf. Dafür gibt’s jetzt zumindest endlich ausführliches Gameplay und handfeste Infos:

Nach Starfield ist dann wiederum The Elder Scrolls 6 an der Reihe. Die Fortsetzung zu Skyrim befindet sich aktuell in der Design-Phase oder auch Vorproduktion, wie Todd Howard ebenfalls offiziell bestätigt. Damit dauert es definitiv noch ein Paar Jahre, bis Teil 6 der The Elder Scrolls-Reihe erscheint.

Einem potenziellen Leak zufolge könnte das 2025/26 sein. In unserer Prognose geben wir uns aber ein bisschen weniger optimistisch: Wir rechnen nicht vor 2027/28 mit dem Release von The Elder Scrolls 6. Warum, das könnt ihr in dem folgenden Artikel nachlesen:

Fallout 5 bis 2035? Gehen wir davon aus, dass The Elder Scrolls tatsächlich erst 2027/28 erscheint, wird die Entwicklung von Fallout 5 so richtig erst ab diesem Zeitpunkt beginnen. Zwar dürfte Bethesda nach dem Kauf durch Microsoft von der neuen finanziellen Rückendeckung profitieren, dennoch sollten Fans definitiv nicht vor 2030 mit dem nächsten Fallout-Teil rechnen.

In Anbetracht vorangegangener Entwicklungszyklen wäre ein Release von Fallout 5 wahrscheinlich bis 2035 realistisch. Übrigens hat sich der etablierte Branchen-Experte Jason Schreier auf Twitter (scherzhaft) zur potenziellen Veröffentlichung von Fallout 5 geäußert - ein Fünkchen Wahrheit schwingt aber dann doch in seiner Prognose mit:

Womit sich Fallout-Fans die Zeit vertreiben können

Bis Fallout 5 kommt, dauert es also noch eine ganze Weile. Trotzdem sitzen Fans der Reihe nicht komplett auf dem Trockenen. So wurde beispielsweise für den Multiplayer-Ableger Fallout 76 erst kürzlich eine neue Erweiterung vorgestellt: Mit Expeditions: The Pitt geht es zurück an einen Schauplatz des Fallout 3-DLCs mit dem gleichen Namen.

Wie sich Fallout 76 aktuell spielt, erfahrt ihr in unserem Kassensturz in Videoform vom Dezember 2021. Allerdings wird der Multiplayer-Ableger aktuell von Vorwürfen gegen Bethesda überschattet. Laut einem Enthüllungsreport habe das Projekt Menschen gefressen und zerstört . Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Übrigens arbeitet Amazon aktuell an einer Fallout-Serie für Prime Video, die von den Westworld-Machern kommt. Welche sechs Film- und Serien-Adaptionen Amazon unserer liebsten Videospiele momentan sonst noch plant, könnt ihr in unserer großen Übersicht nachlesen.

Was haltet ihr von dem langen Warten auf Fallout 5: Würdet ihr gerne früher in Bethesdas Postapokalypse zurückkehren? Oder seid ihr erstmal mit Starfield und später The Elder Scrolls 6 bedient? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!