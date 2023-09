»Ihr seid verdammte Legenden« - Fan-Film zu Cyberpunk 2077 schindet selbst bei CD Projekt Eindruck

Die komplette Story von Cyberpunk 2077 könnt ihr euch jetzt als Film ansehen.

Der heiß erwartete Release von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty rückt immer näher: In der Nacht auf den 26. September 2023 geht es endlich los und bereits am 21. September wartet das große Update 2.0 für das Hauptspiel.

Für alle Fans von Night City gibt es kurz vor der Veröffentlichung noch ein echtes Highlight: Auf YouTube hat ein Fan einen 80-minütigen Spielfilm zusammengeschnitten, der selbst die Entwickler von CD Projekt begeistert.

Cyberpunk 2077 als Film - jetzt kostenlos auf YouTube

Was erwartet euch im Film? Der YouTuber Jack Hunt hat am 17. September auf seinem Kanal die komplette Geschichte in Form eines inoffiziellen Fan-Film veröffentlicht.

Der Filmemacher hat allerdings nicht nur Zwischensequenzen und Ingame-Szenen zusammen gedübelt, sondern auf sogenannte Machinima Tools zurückgegriffen: So kann er euch fast alle Momente aus dem Spiel aus einer neuen Perspektive zeigen, die deutlich cineastischer als die Ego-Ansicht wirkt und keine störenden HUD-Elemente enthält.

Wenn ihr vor der Veröffentlichung des Add-ons noch einmal die komplette Geschichte rekapitulieren wollt, könnt ihr euch den kompletten 80-minütigen Film hier auf YouTube ansehen:

Hinweis: Ihr benötigt allerdings ein Google-Konto, um euer Alter zu bestätigen, da der Film doch einige nicht jugendfreie Szenen enthält.

Der Film kommt bei den Fans bislang hervorragend an: Nach rund 28.000 Views kommt der Film auf 3.300 Likes und lediglich 55 Dislikes.

Aber auch CD Projekt zeigt sich begeistert: So schreibt Pawel Sesko, Quest Director für Cyberpunk 2077, auf X (ehemals Twitter), dass Jack und seine Crew verdammte Legenden seien:

Das ist so gut zusammengestellt. Und diese Szene nach dem Abspann ist noch ein Sahnehäubchen! ❤️🔥 Vielen Dank für Ihre Leidenschaft und euer Herz, ihr seid bereits in den Top-Ligen vertreten, Chooms ❤️

Wie schaut es bei euch aus? Freut ihr euch auf den Release von Cyberpunk 2.0 und Phantom Liberty? Und werdet ihr euch den Fan-Film vor dem Release anschauen? Schreibt's gerne in die Kommentare!