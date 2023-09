Cyberpunk 2077: Jetzt wissen wir, wann genau der Release von Phantom Liberty ist

Wann kommt Cyberpunk 2077: Phantom Liberty auf die Minute genau raus? Wir sagen es euch!

Nicht mehr lange, dann könnt ihr euer Ticket in den neuen Bezirk von Nightcity lösen: Dogtown. Mit dem Addon Phantom Liberty erhält Cyberpunk 2077 eine große Ladung an neuem Content und etliche Stunden an Story.

Per Post auf dem einst Twitter genannten Netzwerk X hat CD Projekt Red nun die globalen Release-Uhrzeiten verraten:

Wann kommt Phantom Liberty bei uns in Deutschland raus? Die PC-Fassung ist ab 01:00 am 26. September startbar. Die Konsolenversion für die Xbox-Series sowie die Playstation 5 folgt einige Stunden später um 12:00. Die Last-Gen-Konsolen erhalten das Addon in Folge der massiven technischen Probleme von Cyberpunk 2077 nach Release nicht. Sie sind einfach zu leistungsschwach für den Titel.

Das große Update, was Cyberpunk 2077 auf die Version 2.0 bringt, erscheint schon am 21. September. Ihr könnt also einige Tage vorher in Ruhe loslegen, um euch im Optimalfall schonmal mit all den Änderungen am Gameplay vertraut zu machen und die Story des Hauptspiels erneut zu genießen.

Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 & Phantom Liberty

Im obigen Video könnt ihr euch ausgiebig einen Eindruck vom Riesen-Addon für Cyberpunk 2077 machen. Und wer dann noch mehr zu Phantom Liberty wissen möchte, der oder die schaut am besten in unsere ausführliche Preview.

Und? Seid ihr schon aufgeregt und freut euch auf euren Ausflug in die Untiefen und Höhen von Night City? Ist es eure erste Reise in die dystopische Großstadt oder habt ihr das Grundspiel bereits damals nach Release durchgespielt? Welche Änderung, die das Update 2.0 mitbringt, sticht für euch besonders heraus? Ist es die Technik, die neuen Skills? Oder etwas ganz anderes? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare, wir freuen uns!