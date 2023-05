Fantasy-Crafting Spiel hat ein Housing-System, das ihr so garantiert noch nicht gesehen habt

Habt ihr schonmal in so einem Haus gewohnt, geschweige denn es selbst als Hexenarchitektin entworfen und mit magischen Utensilien eingerichtet?

Wer kennt es nicht? Nach einem ereignisreichen Ingame-Tag kommt der erfolgreiche Erkunder oder Erkunderin nach Hause und wird vom besten Freund begrüßt: dem Hexenhaus auf Hühnerbeinen, das drollig zu Boden plumpst und einladend die Tür der Heimstatt öffnet.

Bitte? Ihr habt an einen Hund gedacht oder eine Katze? Nunja, in Reka ist das halt anders. Das für irgendwann 2024 geplante Fantasy-Crafting-Spiel auf Basis der Unity-Engine lässt euch in die Haut der Schülerin von Baba Jaga schlüpfen, die gemeinsam mit ihrem Hexenhäuschen durch die ländlichen Gegenden Europas des späten 19. Jahrhunderts zieht.

Das Besondere: Ihr reist buchstäblich mit eurem frei einricht- sowie entwerfbaren Haus herum.

Im folgenden Twitterthread hat der Entwickler Emberstorm Entertainment eine typische Ankunft an dem magischen - und genial einbruchssicheren - Hexenheim zusammengestellt.

Übrigens: Wer sich an dem, den Boden des Hauses durchclippenden Gras genauso wie einer der Kommentatoren unter dem Post stört, der oder sie sei beruhigt: Der Entwickler war flugs dabei zu versprechen, das Gras vor Release zu schneiden. Wir interpretieren diese Aussage mal als: Der Fußboden des Hühnerbein-Hauses wird dann undurchlässig für das stoische Gras sein.

Worum gehts in Reka?

Der Titel will allem Anschein nach eine entspannte Erkundungs- und Crafting-Erfahrung bieten. Eurer Ziel ist es, auf euren Reisen Tieren und Menschen mithilfe eurer stetig wachsenden magisch-alchemischen Fähigkeiten zu helfen. Währenddessen erweitert ihr euer Heim und richtet es gemütlich ein. Mit neuen Handwerksstationen vermögt ihr neue Tränke zu brauen, deren Zutaten ihr in der Natür findet.

Erste Bewegtbilder zum Crafting und zur Einrichtung und dem Ausbau des Hauses, sowie der Erkundung zeigt dieser Trailer:

1:14 Hexenausflug: Reka schickt euch zur Lehre in magischer Alchemie ins vorindustrielle Europa

Rekas Hintergrund: Baba Jaga

Die osteuropäisch verankerte Baba Jaga - eure Meisterin in Reka - ist als mythologische Figur noch immer weit weniger bekannt als unsere westlichen Sagengestalten, doch sie hatte zum Beispiel in einem DLC für Rise of the Tomb Raider einen Auftritt.

Baba Jaga, regional unterschiedlich auch Baba Roga oder Baba Zima genannt, ist eine Figur aus der slawischen Mythologie und tritt zumeist als böse, alte Frau in Erscheinung. Oft ist ihre Rolle mit der einer Hexe aus deutschen Märchen, wie Hensel und Gretel vergleichbar.

Allerdings gibt es auch Abweichungen davon und ihre Gestalt in über Generationen weitergereichten Geschichten hat viele Facetten, die weit über die einer simplen Schauer-Hexe hinausgehen. Wer mehr wissen möchte, schaut zum Beispiel als Einstieg mal auf Wikipedia.

Was haltet ihr von Reka? Mögt ihr die Idee des Spieles und was sagt ihr zu dem Hexenbein-Haus? Ist das eine coole Idee oder eher albern? Reizt euch die Epoche im vorindustriellen ländlichen Europa und könnt ihr etwas mit der Hexe Baba Jaga anfangen? Taugt ihre Legende als Hintergrund für Spiele? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!