Nach The Witcher und Shadow & Bone: Netflix angelt sich die nächste Fantasy-Buchreihe

Mit Shadow and Bone und The Witcher legte Netflix in Sachen Fantasy schon Einiges vor.

Fantasy-Fans aufgepasst! Nach der Absetzung von Shadow and Bone und dem baldigen Ende von The Witcher nach Staffel 5 gibt es wieder Licht am fantasievollen Horizont: eine Adaption des Romans Quicksilver!

Das sagt euch nichts? Wie auch. Der erste Teil Quicksilver - Tochter des Silbers. Gefangene der Schatten der geplanten Trilogie erscheint in Deutschland erst am 19. März 2025.

Das Buch ist aktuell aber schon so gefragt, dass sich Netflix gleich einmal die Rechte schnappte und dafür sogar eine 7-stellige Summe auf den Tisch legte (via Deadline). Wir klären euch aber erst einmal darüber auf, was genau die Story von Quicksilver ist.

Quicksilver? Worum geht’s da?

Die 24-jährige Alchemistin Saeris lebt in einer gefährlichen Welt. Um zu Überleben versteckt sie ihre Kräfte und verdient sich durch das Klauen ihren Unterhalt. Eines Tages wird Saeris durch ein Portal in eine mit Schnee und Eis bedeckte Welt gezogen. Dort lernt sie den mysteriösen Krieger Kingfisher vom Volk der Fae kennen. Die Existenz seiner Spezies gilt als Mythos in Saeris Welt. Auf dem Weg die Geheimnisse der neuen Umgebung zu erkunden, gerät sie in ein Netz aus Machtkämpfen, Verrat und Magie.

Die englische Version des ersten Teils erschien bereits im Sommer 2024 und erreichte den Status eines Nummer-1-Bestellers auf Amazon. Zwei weitere Teile sollen noch folgen. Für Herbst 2025 kündigte die Autorin Callie Hart auch schon den nächsten Band an.

Da es sich hierbei um Dark-Fantasy handelt, empfiehlt selbst die Autorin einen Blick ins Buch erst ab 17 Jahren.

1:03 So wird Liam Hemsworth übrigens als Geralt von Riva in The Witcher Staffel 4 aussehen

Was wir bis jetzt über die Fantasy-Pläne von Netflix wissen

Obwohl die Neuigkeiten noch recht frisch sind, hat der Streaming Anbieter sogar schon jemanden für die Produktion der Adaption engagiert: Elizabeth Cantillon.

Zu ihren bekanntesten Arbeiten gehören unter anderem Alien: Romulus (2024), Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall (1999) und der Film Erschütternde Wahrheit (2015) mit Will Smith.

Wann wir mit der ersten Verfilmung rechnen können, steht noch in den Sternen. Netflix greift aktuell ziemlich tief in die Fantasy-Kiste. Der Streaming-Dienst arbeitet ebenfalls an einem neuen Die-Chroniken-von-Narnia-Film.

Im Regiestuhl für das neue Epos sitzt niemand Geringeres als Barbie-Regisseurin Greta Gerwig. Falls ihr mehr darüber erfahren möchtet, verlinken wir euch im obigen Kasten einen Artikel dazu.

Witcher-Fans müssen übrigens stark bleiben: Neben einem neuen Geralt (Liam Hemsworth) wartet auch ein neuer Vesemir auf uns. Aufgrund von Terminschwierigkeiten kann Kim Bodnia den Mentor der Witcher in Staffel 4 nicht mehr verkörpern.