Far Cry 6: Ubisoft bekommt erneut Ärger mit Tierschutz

Far Cry 6 sieht sich aktuell der Kritik durch die Tierschutzorganisation PETA ausgesetzt. Grund dafür ist die Darstellung von Hahnenkämpfen als Minispiel, in dem zwei Hähne im Zweikampf gegeneinander antreten. Dessen Inszenierung erinnert dabei stark an Prügelspiele wie Tekken, Street Fighter oder Mortal Kombat.

PETA gegen Hahnenkämpfe in Far Cry 6

Um was genau geht es? In Far Cry 6 können Spieler in dem fiktiven und an Kuba angelehnten Inselstaat Yara verschiedene Hähne finden und im Zuge eines Minispiels gegeneinander antreten lassen. Dabei verfügen die Tiere wie in klassischen Prügelspielen über verschiedene Angriffs- und Ausweichmanöver und müssen in bis zu drei Runden den Lebensbalken ihres Kontrahenten auf Null bringen, bevor die Zeit abläuft.

Und genau hier sieht PETA Latino das Problem: Im Statement auf der offiziellen Website der Tierschutzorganisation wird das Minispiel als verwerflich bezeichnet und mit der Verherrlichung von Gewalt gegen Tieren gleichgesetzt. PETA fordert nun von Ubisoft, das Minispiel zu ersetzen beziehungsweise zu entfernen.

Auf Twitter argumentiert PETA Latino außerdem, dass Grausamkeit gegen Tiere kein Teil lateinamerikanischer Kultur und die Darstellung von Hahnenkämpfen in Far Cry 6 rassistisch und speziestisch sei. Mit Letzterem ist laut Wikipedia die moralische Diskriminierung von Lebewesen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit gemeint.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ubisoft Kritik durch PETA ausgesetzt sieht: Schon bei Far Cry 5 verurteilte die Tierschutzorganisation das Angeln und bezeichnete das Minispiel als Verherrlichung von Gewalt gegen Fische . Auch bei Animal Crossing wurde das Angeln von Fischen und Einfangen von Insekten als Gameplay-Features kritisiert.

In der Vergangenheit gab es vergleichbare Fälle, in denen beispielsweise Fellkleidung in Spielen des Warhammer-Universums oder das Melk-Minispiel von 1-2 Switch angeprangert wurden.

