Farming-Simulation mal anders: In dieser Sandbox pflanzt ihr stressfrei den Garten eurer Träume

Blaukraut bleibt Blaukraut und ... Farming-Sim bleibt eben nicht Farming-Sim! Deshalb gibt's in Garden Life auch nicht Blaukraut, sondern Rosen.

Wer an einen gemütlichen Farming-Simulator vor Augen hat, der denkt meist an Spiele wie Harvest Moon oder Stardew Valley. Man muss aber nicht Gemüse züchten, um Entspannung zu finden: Es kann auch ein Blumengarten sein! Das denken sich zumindest die Entwickler von stillalive Studios, die mit Garden Life an einem neuen Cozy Game arbeiten - und auch schon bald fertig sind!

Um was geht's in Garden Life?

Statt sich selbst die Hände mit Dreck zu beschmutzen, könnt ihr hier euren Traumgarten digital anlegen. Dabei achten die Macher darauf, dass ihr die realen Bedürfnisse der unterschiedlichen Pflanzen erfüllen müsst, wenn eure liebsten Blümchen nicht verdorren sollen.

Das Grünzeug wuchert übrigens nicht immer gleich, durch ein prozedurales System wächst euer Garten ganz natürlich und immer unterschiedlich heran. Gespielt wird aus der Egoperspektive - einen ersten Eindruck vom Gameplay könnt ihr euch in folgendem Trailer machen:

0:30 In dieser gemütlichen Simulation bekommt euer Garten die volle Aufmerksamkeit

Mindestens zwei Spielmodi stehen euch in Garden Life zur Verfügung. Da gibt es einmal den Story-Modus, bei dem ihr Aufträge von unterschiedlichen Charakteren erfüllt. Ob die Beziehung zu diesen Figuren über reine Missionen hinausgeht und wie viel Story in dem Modus letztlich steckt, ist noch nicht klar.

Wer keine Lust auf Quests hat und einzig die schon ewig schlummernden Bedürfnisse eures grünen Daumens ausleben möchte, kann im freien Spielmodus den Garten seiner Träume gestalten. Damit ist übrigens nicht nur die Frage gemeint, ob die Sonnenblumen besser neben Orchideen oder doch den Hortensien aussehen: Ihr könnt auch leblose Deko verteilen! Der allseits beliebte Gartenzwerg ist natürlich mit dabei. Ob der aber wirklich so leblos ist ...

Der Release ist auch gar nicht mehr weit entfernt: Am 22. Februar 2024 erscheint Garden Life auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Series X|S.

Wer schon jetzt Lust auf ein neues Cozy Game hat, der sollte sich mal folgenden Artikel zum neu erschienenen Coral Island angucken - das Spiel feiert auf Steam durchaus starke Spielerzahlen und haufenweise positiver Reviews!

Habt ihr Lust, einen wunderschönen kleinen Garten anzulegen oder seid ihr doch lieber in Stardew Valley oder Coral Island unterwegs, pflanzt Gemüse an und freundet euch mit den Dorfbewohnern an? Oder spielt ihr etwas völlig anderes zur Entspannung? Schreibt uns eure Meinung zu Garden Life als auch eure Spielempfehlung gerne in die Kommentare!