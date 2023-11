Die neue Lebenssimulation Coral Island bietet euch hunderte Stunden Spielspaß.

Gute Neuigkeiten für Fans von Cozy Games: Am Horizont ist gerade eine neue vielversprechende Lebenssimulation aufgetaucht: Seit Oktober 2022 befand sich Coral Island im Early Access und feierte am 14. November endlich seinen offiziellen Release - mit über 10.000 Spielern auf Steam gleichzeitig.

Auch die Review-Zahlen sprechen Bände, denn mit 91 Prozent positiven Steam-Bewertungen erobert die neue Lebenssim gerade die Charts.

Coral Island - Eine Neuinterpretation der Farmsimulationen

Zugegeben, auf den ersten Blick sieht Coral Island wie die typische Farming-Sim aus: Ihr baut euch ein neues Farmleben auf einem völlig überwucherten Grund auf und versucht euch mit den Dorfbewohnern gut zu stellen. Aber: Hier hebt sich Coral Island schon ab, denn es bietet euch mehr - beziehungsweise Meer - als andere Lebenssims.

Macht euch mit dem Video hier einen ersten Eindruck vom Spiel:

1:22 Neue Farming-Sim Coral Island sieht aus, als könnte sie diesen Winter weniger trist machen

Sobald die Hauptstory anfängt, wird euch schnell klar - da wartet haufenweise Arbeit auf euch. Es dreht sich alles darum, das Meer rund um Coral Island und die dazugehörigen Korallenriffe zu retten. Denn ohne Korallen müssten sich die Dorfbewohner vermutlich einen neuen Namen für ihre Insel ausdenken. Das wollt ihr verhindern. Kein leichtes Unterfangen, aber glücklicherweise seid ihr nicht allein.

In Coral Islands befinden sich insgesamt 70 Bewohner, die euch - wenn ihr wollt - als Freund zur Seite stehen. Darunter befinden sich übrigens 25 Singles - falls ihr nicht ewig allein auf eurer Farm ackern möchtet. Im Vergleich dazu: In Stardew Valley gibt es »nur« 45 Dorfbewohner und 12 mögliche Romanzen.

Die Rettungsaktion spielt sich aber nicht nur auf der Insel ab: Unter Wasser befindet sich eine zweite große Map, die viele Überraschungen verbirgt. Die Unterwasserwelt wird zu eurer zweiten Heimat, während ihr versucht, das Meer zu retten.

Darum erobert Coral Island die Steam-Charts

In den Steam-Bewertungen finden sich nicht wenige Kommentare wie »Stardew Valley, nur besser« oder »Stardew Valley in 3D«. Da Stardew Valley immer noch als Platzhirsch unter den Farmsimulationen gilt, sagen solche Reviews schon viel aus. Einige Leute sehen in Coral Island einen durchaus würdigen Konkurrenten.

Bisher begeistert die Spieler vor allem der stattliche Umfang mit zwei großen Maps, zahlreiche Freizeitaktivitäten und Optionen mit den 70 Dorfbewohnern. Selbst nach fast 200 Stunden Spielzeit haben viele Fans noch lange nicht genug.

Auch dass die Entwickler mit ihrem Spiel auf dezente Art und Weise über die Wichtigkeit von Klimaschutz aufklären, stößt als weiterer Faktor auf viel positive Resonanz.

Laut der über 91 Prozent positiven Bewertungen hat Coral Island also alles richtig gemacht. Das Spiel ist übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten, ist also nicht nur via Steam erhältlich. Falls ihr selbst mal reinschaut: Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt!

