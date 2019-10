Noch während den Dreharbeiten zu Fast & Furious 8 kam es zu heftigen Streitigkeiten zwischen dem Hauptdarsteller und Produzenten der Reihe, Vin Diesel, und seinem Kollegen Dwayne Johnson.

Als der derzeit schwer angesagte Actionstar Johnson dann auch noch mit Hobbs & Shaw sein eigenes Spin-off zur erfolgreichen Reihe erhält, eskalierte der Streit. Seitdem gehen sich die beiden aus dem Weg, eine Rückkehr des Hobbs-Darsteller Johnson zu Fast & Furious wurde sogar in Frage gestellt.

Gibt es ein Versöhnung zwischen Diesel & The Rock?

Inzwischen wurde der Film Hobbs & Shaw mit Jason Statham in einer weiteren Hauptrolle selbst zum Kinohit. Satte 755 Millionen Dollar spielte der Film am Ende weltweit ein - mehr als so mancher Fast & Furious-Teil zuvor. Nun bedankt sich Dwayne Johnson in einer Videobotschaft (via Instagram) bei den vielen Fans des Films für den Erfolg.

Am Ende des Videos lässt jedoch eine Aussage des Schauspielers aufhorchen: Darin schlägt The Rock gegenüber Vin Diesel versöhnliche Worte an:

"Und zum Schluss will ich meinem Bruder Vin für deine Unterstützung bei Hobbs & Shaw danken. Wir haben es auf die richtige Weise geschafft, wir haben es auf kluge Weise geschafft, und nochmal, mein Bruder, bedanke ich mich für deine Unterstützung. Wir sehen uns bald wieder, Toretto."

Hoffnung auf eine Rückkehr von Hobbs

Bedeutet das etwa, dass Dwayne Johnson als Hobbs in die Hauptreihe zurückkehrt? Derzeit wird zwar noch Fast & Furious 9 gedreht, dabei spielt seine Figur wohl aber keine Rolle - ebenso wenig die seines Kollegen Jason Statham als Shaw.

Für das große Finale der Actionreihe, Fast & Furious 10, könnte es aber doch noch zu einer Wiedervereinigung der beiden Streithähne kommen. Mal schauen, was sich Regisseur Justin Lin für die beiden letzten Teile ausgedacht hat.

In Fast 9 jedenfalls spielen erneut Charlize Theron und Helen Mirren mit, neben Neuzugang John Cena. Kinostart ist am 21. Mai 2020.