Fast & Furious - Netflix kündigt animierte Serie als Spin-off der Filmreihe an

Die erfolgreiche Action-Filmreihe Fast & Furious mit Vin Diesel wird zwar nach den beiden nächsten Teilen 9 & 10 abgeschlossen, dennoch ist mit dem Franchise noch lange nicht Schluss: Während fürs Kino bereits an einem Spin-off mit Dwayne Johnson und Jason Statham als Luke Hobbs und Deckard Shaw gearbeitet wird, kündigt Netflix nun überraschend eine animierte Serie an.

Netflix: Animations-Serie in Arbeit

Im Mittelpunkt der Serie steht jedoch Doms jugendlicher Cousin Tony Toretto. Der wird ganz im Stil seines legendären Verwandten mit seinem Freunden spektakuläre Stunts mit sehr exklusiven und teuren Autos macht.

Die offizielle Handlung der Netflix-Serie liest sich wie folgt: Mutige Teenager schleusen sich in eine Elite-Rennliga ein, die von einer ruchlosen Vereinigung kontrolliert wird und die Weltherrschaft an sich reißen will.

Wird es einen animierten Vin Diesel geben?

Für die Netflix-Serie von DreamWorks Animation zeigen sich die Macher der Filmreihe mit den Produzenten Vin Diesel, Neal Moritz und Chris Morgan verantwortlich. Als Autoren und Showrunner sind Tim Hedrick (Voltron Legendary Defender) und Bret Haaland (All Hail King Julien) tätig.

Ob wir in Form von Cameo-Auftritten auch einen animierten Dwayne Johnson als Hobbs oder Vin Diesel als Dom erwarten dürfen, ist leider noch nicht bestätigt.

Die animierte Fast & Furious-Serie ist für nächstes Jahr angekündigt. Ein genauer Release-Termin steht aber noch aus.