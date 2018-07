Mit Fear the Wolves versucht sich ein weiterer Entwickler am Battle-Royale-Genre. Bei Vostok Games stecken allerdings keine Unbekannten, sondern die Macher der Stalker-Reihe. Eigentlich sollte das Spiel am 18. Juli in die Early-Access-Phase gehen, nun haben die Entwickler diesen Release aber um einige Wochen verschoben. Grund dafür sei das Spieler-Feedback aus der Closed Beta, die nun bis zum Start des Early Access' verlängert wird.

Auf Steam schreiben die Entwickler:

"Das positive Community-Feedback hat uns dazu angeregt, den Start der Early-Access-Phase zu verschieben, damit das gut aufgenommene Kernerlebnis nicht durch technische Probleme getrübt wird. Die Verschiebung hilft uns außerdem dabei, andere Aspekte des Spiels zu verbessern, da wir Massen an Daten und Spieler-Feedback aus den Testphasen gewonnen haben."

Fear the Wolves - Screenshots ansehen

Die Entwickler kündigten weiterhin an, dass die Closed Beta ein großes Update erhalten werde, das auf weiteres Spieler-Feedback warte.

In Fear the Wolves startet ihr mit 99 anderen Spielern in Tschernobyl. Dort kämpft ihr nicht nur gegen Menschen, sondern auch mit den Auswirkungen des Fallouts: radioaktive Strahlung, Anomalien und gefährliche Wölfe. Dabei schließt sich das Gebiet nicht wie bei PUBG und Fortnite durch einen immer kleiner werdenden Kreis, sondern durch verschiedene Quadranten, die im Verlauf einer Partie immer gefährlicher werden.