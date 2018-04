FIFA 18 Community TOTS - Das erste Team of the Season ist da

In FIFA 18 gibt es in den kommenden Wochen mal wieder haufenweise Spezialkarten für den Ultimate Team Modus. Denn EA Sports veröffentlicht die Teams of the Season, in denen alle Fußballer gewürdigt werden, die während der Saison 2017/2018 die besten Leistungen gezeigt haben.

Den Anfang macht vom 27. April bis zum 4. Mai das Community TOTS, das in den vergangenen Wochen von allen FIFA-Fans gewählt werden konnte.

Alle Infos zu den TOTS von FIFA 18 und alle Release-Termine im Überblick

Aus der Bundesliga haben es immerhin vier Spieler ins Community Team of the Season geschafft: Niklas Süle und Javi Martinez von den Bayern, Lars Bender von Bayer Leverkusen und Kevin-Prince Boateng von Eintracht Frankfurt.

Am Montag, den 30. April habt ihr außerdem die Chance, einen 24. TOTS-Spieler zu erhalten: Jose Callejon vom SSC Neapel ist anders als die restlichen 23 Spieler des Teams der Saison nämlich nicht in Kartensets erhältlich, sondern ausschließlich über die Teilnahme an einem speziellen Daily Knockout Turnier.

Das ist das Community TOTS von FIFA 18

Startelf:

Torwart: Jan Oblak (Atletico Madrid) - 93

IV: Piqué (FC Barcelona) - 93

IV: Niklas Süle (Bayern München) - 91

IV: Giorgio Chiellini (Juventus Turin) - 94

ZDM: Fabinho (AS Monaco) - 91

ZDM: Javi Martinez (Bayern München) - 92

ZM: Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain) - 90

ZM: Marek Hamsik (SSC Neapel) - 93

LM: Thomas Lemar (AS Monaco) - 91

MS: Jamie Vardy (Leicester City) - 89

ST: Sebastian Giovinvo (Toronto FC) - 90

Auswechselspieler:

Torwart: Alisson (AS Rom) - 88

LV: Andrew Robertson (FC Liverpool) - 87

LV: Gaya (FC Valencia) - 88

ZDM: Sergio Busquets (FC Barcelona) - 92

ZDM: Abdoulaye Doucouré (FC Watford) - 87

RF: Malcom (Girondins Bordeaux) - 89

MS: Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo) - 91

Reservespieler:

Torwart: Thibaut Courtois (FC Chelsea) - 94

ZDM: Lars Bender (Bayer Leverkusen) - 89

ZDM: Marco Van Ginkel (PSV Eindhoven) - 87

ZM: Fernando (Spartak Moskau) - 87

ZM: Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt) - 87

Quelle: EA Sports