EA Sports hat den nächsten großen Event für den Ultimate Team Modus von FIFA 18 angekündigt: Bereits Ende April erscheint das Team of the Season, kurz TOTS genannt. Gemeinsam mit dem Team of the Year gehören die Teams der Saison zum Wichtigsten, was das gesamte Jahr über in EAs Fußballsimulation angeboten wird.

Genau wie im TOTY werden in den TOTS die besten Spieler der Welt mit deutlich aufgewerteten »in Form«-Ratings zu finden sein. Auch 99er-Ratings für Superstars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi sind nicht unwahrscheinlich.

Allerdings gibt es zwei große Unterschiede zwischen den Teams of the Season und dem Team of the Year: Zum einen beziehen sich die Werte-Upgrades der Spieler im TOTY auf das vergangene Kalenderjahr (also saisonübergreifend), während das TOTS die Leistungen aller Spieler in der Saison 17/18 belohnt (also jahresübergreifend).

Zum anderen stehen im Team des Jahres nur einmalig elf ausgewählte Spieler. In den Teams der Saison dagegen erhalten hunderte Fußballer aufgewertete Spezialkarten, da in jeder Auswahl 23 Mann stehen und außerdem insgesamt 18 TOTS veröffentlicht werden.

Die Release-Termine aller TOTS

EA Sports wird ab dem 27. April nach und nach alle Teams der Saison veröffentlichen. Fest steht bislang nur der Starttermin und, dass die erste Auswahl nicht aus einer einzelnen Liga stammt, sondern von den Fans gewählt wird. Wenn ihr mitvoten wollt, wer ins Community-TOTS kommt, könnt ihr dies entweder auf Futhead.com oder auf Futwiz.com machen.

Bis Anfang Juni erscheinen anschließend jede Woche ein bis zwei neue Teams of the Season. Welche Ligen wann veröffentlicht werden, hat EA Sports bislang noch nicht verraten. Die Experten der FUT-Community-Website fifauteam.com haben dennoch schon jetzt Vorhersagen zum Release-Plan:

27. April bis 4. Mai: Community TOTS

1. bis 4. Mai: Football League TOTS (England)

4. bis 11. Mai: Premier League TOTS

8. bis 11. Mai: Jupiler Pro League TOTS (Belgien) und Eredivisie TOTS (Niederlande)

11. bis 18. Mai: Bundesliga TOTS

15. bis 18. Mai: Süper Lig TOTS (Türkei) und Jameel League TOTS (Saudi-Arabien)

18. bis 25. Mai: Ligue 1 TOTS und Serie A TOTS

22. bis 25. Mai: Liga NOS TOTS (Portugal) und Liga BBVA Bancomer TOTS (Mexiko)

25. Mai bis 1. Juni: LaLiga TOTS

19. Mai bis 1. Juni: Premjer-Liga TOTS (Russland), Primera Division TOTS (Argentinien) und Rest der Welt TOTS

1. bis 4. Juni: EA Sports TOTS

1. bis 8. August: MLS TOTS (USA)

All diese Angaben sind aber noch nicht offiziell bestätigt und können sich noch ändern. Sollte dies geschehen, werden wir diese News entsprechend anpassen.

Während den angegeben Tagen werden die entsprechenden blauen Spezialkarten in gewöhnlichen Kartenpaketen zu finden sein. Anschließend lassen sie sich nur noch auf dem FUT-Transfermarkt erwerben.

