Jeden Mittwoch wählt EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie damit im TOTW 29 bei immerhin 16 von 23 Spielern richtig.

Die Highlights des TOTW 30 werden laut Futhead gleich vier Spieler mit einem Rating über 90: Lionel Messi von Barcelona (97), Paulo Dybala von Juventus Turin (93), Christian Eriksen von den Tottenham Hotspurs (92) und Paul Pogba von Manchester United (91).

Die Bundesliga schwächelt auch diese Woche wieder. Mit René Adler würde es nur ein einziger Spieler aus dem deutschen Oberhaus ins neue Team of the Week schaffen.

Das könnte das TOTW 30 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Jan Oblak (Atletico Madrid) - 89

RV: Ricardo Pereira (FC Porto) - 85

IV: Marcelo (Olympique Lyon) - 85

IV: Martin Skrtel (Fenerbace Istanbul) - 83

ZM: Paul Pogba (Manchester United) - 91

ZOM: Lionel Messi (FC Barcelona) - 97

ZOM: Paulo Dybala (Juventus Turin) - 93

RM: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - 92

ST: Andrea Belotti (FC Turin) - 85

ST: Memphis Depay (Olympique Lyon) - 85

ST: Iago Aspas (Celta Vigo) - 87

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Salvatore Sirigu (FC Turin) - 86

Torwart: René Adler (1. FSV Mainz 05) - 82

LM: Danny Welbeck (Arsenal London) - 83

RM: Quincy Promes (Spartak Moskau) - 86

ST: Raul Ruidiaz (Monarcas Morelia) - 81

ST: Sven Michel (SC Paderborn) - 81

ST: Will Grigg (Wigan Athletic) - 84

Predictions-Reservespieler:

ZOM: Luca Tremolada (Ternana UC) - 78

RM: Nathan Delfouneso (FC Blackpool) - 73

LM: Sebastian Paöacios (CF Pachuca) - 80

ST: Diego Oliveira (FC Tokyo) - 80

ST: Flavio Paixao (Lechia Gdansk) - 80

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

