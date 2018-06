FIFA 18 - TOTW 38 Predictions: Wer kommt ins Team der Woche 38?

Jeden Mittwoch wählt EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie damit im TOTW 37 bei immerhin 15 von 18 Spielern richtig.

Nach den letzten Test-Länderspielen vor der Weltmeisterschaft in Russland dürften diese Woche wieder ein paar namhafte Fußballer im Team of the Week stehen. Laut Futhead erhalten etwa Andriy Yarmolenko von Borussia Dortmund und Yevhen Konoplyanka vom FC Schalke einen Platz im TOTW 38.

Diese beiden Kicker sind insbesondere deswegen spannend, da es um Schalke und den BVB zuletzt eine kleine Lizenzverschiebung gab: Dortmund hat den laufenden Vertrag mit Konami und Pro Evolution Soccer aufgekündigt und ist künftig wieder Partner von EA und FIFA. Gleichzeitig geht Schalke mit PES eine neue Partnerschaft ein, weswegen wir in Pro Evo 2019 bald in der originalen Veltins-Arena antreten können.

Das könnte das TOTW 38 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Beto (Göztepe Izmir) - 84

IV: Samuel Umtiti (FC Barcelona) - 85

IV: Gary Cahill (FC Chelsea) - 86

IV: Martin Hinteregger (FC Augsburg) - 84

LM: Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund) - 86

RM: Joel Campbell (Betis Sevilla) - 81

RM: Andre Carrillo (FC Watford) - 81

RM: Yevhen Konoplyanka (FC Schalke 04) - 82

RF: Edin Visca (Istanbul Basaksehir) - 84

ST: Josef Alexander Martinez (Atlanta United) - 86

ST: Joshua King (AFC Bournemouth) - 81

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Wayne Hennessey (Crystal Palace) - 80

RV: Ryan Hollingshead (FC Dallas) - 76

ZM: Robbie Benson (Dundalk FC) - 72

ZM: Paolo Bartolomei (AS Cittadella) - 70

LM: Arber Zeneli (SC Heerenveen) - 80

RF: Matthew Leckie (Hertha BSC) - 80

ST: Alvaro (AD Alcoron) - 77

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

