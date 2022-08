Shop-Fehler: EA hat das neue FIFA 23 versehentlich für 6 Cent verkauft

Bevor ihr jetzt euren Geldbeutel ausschüttelt, um ein paar Cent, einen alten Knopf und einen abgelaufenen Pfandcoupon auf dem Tisch zu entleeren: Wir müssen euch leider enttäuschen - FIFA 23 gab es nur während eines sehr, sehr kurzen Zeitfensters für 6 magere Cent zu kaufen. Aber ein paar Glückspilze in Indien haben die Chance genutzt und mit dem neuen FIFA 23 das Schnäppchen des Jahres geschossen.

Selbst EA Sports gesteht sich das Eigentor humorvoll ein - und reagiert sportlich auf den Shop-Fehler.

FIFA 23 für 6 Cent? Was war da los?

Im Epic Store gab es offenbar einen technischen Fehler, der kurzzeitig dazu führte, dass FIFA 23 zu einem lächerlich niedrigen Preis angeboten wurde: für 5 indische Rupie, also etwa 6 Cent. Leute konnten also zum Preis einer Steam-Sammelkarte ein Triple-A-Produkt schießen, das normalerweise in der günstigsten Variante 70 Euro kostet. Kann man machen.

EA reagiert sportlich

EA und Epic haben den Shop-Fehler natürlich schnell erkannt und behoben, aber einige Glückspilze hatten bereits zugegriffen ... und dürfen ihr Spiel auch behalten. Das Team von EA Sports hat eine augenzwinkernde Nachricht an alle Betroffenen geschickt - inklusive Fußball-Wortwitz:

Hi, vor einigen Wochen haben wir uns ein ziemlich spektakuläres Eigentor geschossen und FIFA 23 versehentlich zu einem fehlerhaften Vorbesteller-Preis im Epic Games Store angeboten. Der Fehler liegt hier klar bei uns - und wir erkennen alle Käufe an, die zu diesem vergünstigten Preis getätigt wurden.

Wahrscheinlich wäre es vertraglich ohnehin schwierig gewesen, die Käufe für ungültig zu erklären, aber hey: Trotzdem eine schöne Geste seitens EA, weil die Glückspilze dann beruhigt loszocken können. FIFA 23 erscheint übrigens am 26. September 2022 - alle wichtigen Neuerungen findet ihr in unserer Übersicht zu FIFA 23.

Habt ihr eigentlich mal einen ähnlichen Glücksgriff gemacht? Ein Spiel wegen eines Fehlers super günstig ergattert? Wir nicht. Leider.