Die Frauen-WM startet in FIFA 23 schon im Juni und bringt einen "neuen" Modus

Das steckt alles im zweiten WM-Update für FIFA 23.

FIFA 23 bekommt im Verlauf seines Lebenszyklus nicht nur ein WM-Update sondern gleich zwei spendiert! Nachdem im November 2022 erst die WM der Männer in Katar stattfandet, sind nun im Sommer 2023 die Frauen an der Reihe und treten zum Turnier in Australien und Neuseeland an.

In der Realität wird das erste Spiel des Turniers am 20. Juli angepfiffen, doch das neue Update für FIFA 23 soll bereits Ende Juni aufschlagen. Mit dabei sind neben neuen Mannschaften auch mehrere kostenlose Spielmodi.

Mannschaften

32 Mannschaften spielen in Australien und Neuseeland um den Weltmeister-Titel.

Das Update wird komplett kostenlos nachgereicht, aber bringt durchaus einiges an neuen Inhalten mit sich. Am wichtigsten sind natürlich die Frauen-Nationalmannschaften, die es bislang nicht im Spiel gab, die aber beim Turnier antreten. Folgende Mannschaften sind alles dabei:

Argentinien Australien (Neu) Brasilien China Costa Rica (Neu) Dänemark (Neu) Deutschland England Frankreich Haiti (Neu) Irland (Neu) Italien (Neu) Jamaika (Neu) Japan (Neu) Kanada Kolumbien (Neu) Südkorea (Neu) Marokko (Neu) Neuseeland (Neu) Niederlande Nigeria (Neu) Norwegen (Neu) Panama (Neu) Philippinen (Neu) Portugal Sambia (Neu) Schweden Schweiz (Neu) Spanien Südafrika (Neu) USA Vietnam (Neu)

Insgesamt sind also von den 32 Mannschaften 20 komplett neu, wobei die zuvor vorhandenen mit überarbeiteten Trikots, Kadern und Fan-Choreos aufwarten können.

Spielmodi

Wie gewohnt führt das WM-Update auch neue Spielmodi ein, mit denen wir der WM unseren eigenen Stempel aufdrücken. Insgesamt wurden drei WM-Modi angekündigt, wobei einer verhältnismäßig neu ist. Nicht komplett, aber dazu kommen wir noch.

Turniermodus:

In diesem Modus wählt ihr eine der 32 Mannschaften und führt die Spielerinnen dann zur Trophäe. Hier steht euch aber nur die Endrunde zur Verfügung, ihr könnt euch nicht vorher mit einer Mannschaft durch die Qualifikation arbeiten. Lead Your Country:

Der neue Modus des Updates führt eine Variante ein, die es zumindest bei der Männer-WM nicht gab, in früheren WM-Spielen allerdings schon. Hier entscheidet ihr euch für eine bestimmte Spielerin, die ihr während der WM verkörpern wollt. Ihr könnt sogar eine ganz eigene Spielerin erstellen und so auch selbst euer liebstes Land zur Weltmeisterschaft schießen. Ähnliche Modi gab es zwar in der Vergangenheit schon mal, aber zumindest als Frau konnten wir die WM auf diese Art noch nie erleben.

In einem neuen Modus könnt ihr euch eine Spielerin aussuchen, oder selbst erstellen.

Anstoßmodus:

Es wird auch einen eigenen Anstoßmodus geben, in dem ihr einfach zwei Mannschaften aus den WM-Teams auswählt und dann gegen die KI oder gegen Freunde antretet.

Ein Live-Modus wie bei der Männer-WM wurde bislang nicht angekündigt. Entweder, weil es diesen Modus diesmal nicht gibt oder weil das Update einen Monat vor dem ersten Spieltag des Turniers erscheint. Womöglich wird dieses Feature also nachgereicht, wir würden aber nicht darauf setzen.