FIFA endet nach 30 Jahren mit einem Spieler, den niemand auf der Rechnung hatte

FIFA endet nach 30 Jahren mit Eldor Shomurodov. (Bild: Instagram/shomurodov.eldor)

Mit FIFA 23 endet eine Ära: Seit 1993 veröffentlichte EA Sports jährlich einen neuen Ableger der beliebten Fußballspielreihe, ab 2024 wird die Serie als EA Sports FC 24 fortgesetzt.

Im Modus Ultimate Team werden fast täglich neue Varianten von Spielern veröffentlicht, die sich aus Lootboxen ziehen oder mit den sogenannten Squad Building Challenges ergattern lassen.

Jetzt ist der letzte Spieler, der jemals für ein FIFA-Spiel von EA veröffentlicht wird, da - und fast niemand kennt den Zweitliga-Kicker aus Usbekistan.

Der letzte FIFA-Spieler aller Zeiten ist ein Unbekannter

Was war passiert? Die FIFA-Spiele von EA werden immer ein Jahr lang mit neuen Inhalten versorgt. Die neuen Spielerkarten werden dabei im Laufe der Saison immer stärker und ausgefallener - einer der besten Stürmer in FIFA 23 ist etwa eine Shapeshifter -Karte des Ex-Chelsea-Torwarts Petr Cech.

Anfang dieser Woche wurde die letzte neue Spielerkarte für FIFA 23 veröffentlicht - und damit auch die letzte neue Karte, die jemals für ein FIFA erschienen ist. Wer allerdings auf einen krönenden Abschluss gehofft hatte, bei dem noch einmal eine echte Legende in einer besonderen Version herauskommt, dürfte enttäuscht worden sein.

9:08 FIFA 24 heißt jetzt EA Sports FC 24 und verspricht viel zu viel!

Wer ist der letzte Spieler in FIFA? Der letzte Spieler, der eine Karte in FIFA bekommen hat, ist nämlich Eldor Shomurodov. Laut EA soll mit der Karte der Transfer des Spielers zu Cagliari Calcio gefeiert werden - in die zweite italienische Liga, denn der Club von der Insel Sardinien ist vergangene Saison abgestiegen.

Für Fans dürfte das doppelt ärgerlich sein: Nicht nur hatten viele Spieler auf eine besonders starke Karte von Neymar gehofft, mit dem sein Wechsel nach Saudi-Arabien gefeiert werden sollte - auch lässt sich die Karte von Shomurodov kaum brauchbar einsetzen.

Wer im Modus Ultimate Team nämlich ein Team baut, muss die Chemie beachten, die es für Spieler aus demselben Verein, derselben Liga und Nation gibt. Brauchbare Optionen gibt es für Shomurodov so gut wie gar nicht.

Sei's drum: Bereits am Freitag, dem 22. September 2023, um 6:00 Uhr morgens, startet mit EA Sports FC 24 der Nachfolger - zumindest für alle Besitzer der Ultimate- bzw. EA-Play-Edition. Dort starten ohnehin wieder alle Spieler bei null und müssen sich ihr Team von vorn aufbauen. Und dann erinnert sich ohnehin niemand mehr daran, wer der letzte Spieler in FIFA 23 war.