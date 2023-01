FIFA 23: Alle Nominierten für das Team of the Year veröffentlicht

Diese Woche startet die jährliche Wahl zum Team of the Year in FIFA 23. Bei diesem Event werden von den Fans die besten Spieler des Jahres gewählt, die dann im Modus Ultimate Team besondere Karten mit hohen Werten spendiert bekommen.

Wir zeigen euch, welche 100 Spieler nominiert sind, welche Überraschungen es dabei gab und wie ihr bei der Abstimmung über das TOTY mitmachen könnt.

Viele Überraschungen im FIFA 23 TOTY

Das Team of the Year gilt für FUT-Spieler als höchstes der Gefühle, denn hier gibt es die Chance, die besten Fußballspieler des abgelaufenen Jahres in einer extrem starken Variante aus den Kartenpäckchen zu ziehen.

Allerdings dürften viele Fans von der Nominierungsliste überrascht sein, denn viele bekannte Namen, die FIFA-Profis fest erwartet hatten, fehlen hier. Dazu gehören:

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

David Alaba (Real Madrid)

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr FC)

Insbesondere das Fehlen von Ronaldo dürfte für viele Diskussioen sorgen. Der Portugiese hat international eine riesige Fanbasis. Zwar verzeichnete er im Jahr 2022 insgesamt nur auf 20 Scorerpunkte für Manchester United, liegt mit diesem Wert aber immer noch höher als andere Nominierte aus der Kategorie Angreifer.

10:16 FIFA 23 - Test-Video zum letzten FIFA von EA

So könnt ihr beim TOTY abstimmen

Ab dem 10. Januar um 17 Uhr könnt ihr darüber abstimmen, welche Spieler es eurer Meinung nach in das Team des Jahres schaffen sollen - entweder, weil sie ein starkes Jahr hinter sich haben oder weil ihr gerne eine stärkere Version ihrer Karte sehen wollt.

Dazu müsst ihr lediglich die TOTY-Seite von EA Sports FIFA aufrufen und könnt dort eure Wahl treffen, sobald die Abstimmung freigeschaltet wurde.

Alle Nominierten des Team of the Year im Überblick

Torhüter

Thibaut Courtois

Gregor Kobel

Mike Maignan

Alisson

Ederson

Wojciech Szczesny

Kevin Trapp

Yassine Bounou

Hugo Lloris

Emiliano Martínez



Verteidiger

Marcos Acuña

Marquinhos

Cristiano Biraghi

João Cancelo

Jonathan Clauss

Thiago Silva

Alphonso Davies

Jeremie Frimpong

Éder Militão

Rúben Dias

Grimaldo

Achraf Hakimi

Theo Hernández

Reece James

Kalidou Koulibaly

Nicolás Otamendi

Gleison Bremer

Niklas Süle

Fikayo Tomori

Kieran Trippier

Virgil van Dijk

Joško Gvardiol

Jules Koundé

Cristian Romero

Dayot Upamecano



Mittelfeldspieler

Nicolò Barella

Jude Bellingham

Steven Berghuis

Marcelo Brozović

Bernardo Silva

Kevin De Bruyne

Moussa Diaby

Nabil Fekir

Seko Fofana

Pedri

Vincenzo Grifo

Rodri

Daichi Kamada

Joshua Kimmich

Filip Kostić

Toni Kroos

Merino

Sergej Milinkovic-Savic

Luka Modrić

Martin Ødegaard

Parejo

Lorenzo Pellegrini

Declan Rice

Bukayo Saka

Aurélien Tchouaméni

Sandro Tonali

Federico Valverde

Casemiro

Sofyan Amrabat

Bruno Fernandes

Ritsu Doan

Enzo Fernández

Ivan Perišic

Adrian Rabiot

Angreifer

Iago Aspas

Wissam Ben Yedder

Karim Benzema

Rafael Leão

Neymar Jr.

Vinicius Jr.

Ousmane Dembélé

João Félix

Gabriel Jesus

Phil Foden

Cody Gakpo

Erling Haaland

Borja Iglesias

Ciro Immobile

Harry Kane

Randal Kolo Muani

Dejan Kulusevski

Robert Lewandowski

Sadio Mané

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Christopher Nkunku

Darwin Núñez

Victor Osimhen

Mohammed Salah

Heung-Min Son

Martin Terrier

Dušan Vlahovic

Olivier Giroud

Antoine Griezmann

Wie würde euer persönliches Team des Jahres aussehen? Und seid ihr überrascht, dass Spieler wie Neuer, Rüdiger oder Ronaldo in der Nominierungsliste fehlen? Lasst es uns doch im Kommentarbereich wissen!