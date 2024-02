MultiVersus war erst ein Steam-Hit, ging dann offline - jetzt deutet ausgerechnet McDonald's eine Rückkehr an

Batman, Harley Quinn und Superman treffen in MultiVersus auf Looney Tunes, Game of Thrones und mehr.

MultiVersus hat anderthalb sehr seltsame Jahre hinter sich. Das Prügelspiel mit DC-Helden, Bugs Bunny und Co. erschien im Juli 2022 und wurde direkt zum Hit mit über 20 Millionen Downloads – die Free2Play-Alternative zu Super Smash Bros begeisterte zahlreiche Spielerinnen und Spieler.

Doch dann wurden im März 2023 die Server abgeschaltet, weil es sich laut Entwicklerstudio nur um eine Open Beta gehandelt habe. Das war allerdings der Community nicht bewusst, die auch noch auf ihren Echtgeldkäufen sitzen blieb. Irgendwann Anfang 2024 sollte es weitergehen, hieß es – und laut einer Aktion von McDonald’s könnte der Re-Release schon bald stattfinden.

Die aktuellen Gerüchte um den Relaunch

Die Fast-Food-Kette bringt die Gerüchteküche gerade zum Brodeln: In Australien wurde offiziell ein Happy Meal mit MultiVersus-Kooperation angekündigt. Das teilt unter anderem der Journalist Edmond Tran bei X (früher Twitter):

Ein genaues Startdatum für die Aktion ist nicht bekannt, auf der Website steht nur ein vages »Kommt bald«. Trotzdem handelt es sich um einen ziemlich klaren Hinweis: Dass MultiVersus zurückkehren soll, ist ja offiziell bestätigt. Und der Zeitraum »Anfang 2024« neigt sich langsam dem Ende zu – es wäre also wenig überraschend, wenn der Relaunch in den kommenden Wochen stattfindet.

Neue Charaktere sind nicht zu erkennen, es gibt also erstmal keine Infos, ob und wie sich die finale Version von der Open Beta unterscheidet. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden! Und falls ihr nochmal nachlesen wollt, warum MultiVersus so gut ankam, lest gerne mal die Kolumne von unserem freien Autor Dennis:

Jetzt seid ihr gefragt: Erinnert ihr euch überhaupt noch an das Fighting-Spiel MultiVersus? Habt ihr es damals aktiv gespielt und freut euch auf die versprochene Rückkehr? Oder hat euch das Spiel verloren, als die Server unerwartet offline genommen wurden? Schreibt es uns gerne direkt in die Kommentare unter dem Artikel!