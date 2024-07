Final Fantasy 14 Dawntrail: Wie gefällt euch die neue Erweiterung?

2:29 Final Fantasy 14: Erster Blick auf die neue Erweiterung Dawntrail

Das beliebte MMORPG Final Fantasy 14 geht mit Dawntrail in eine neue Erweiterungsrunde. Nachdem mit Endwalker eine zehnjährige Storyline ihren Höhepunkt und Abschluss gefunden hatte, soll Dawntrail nun ein neues Kapitel aufschlagen. Und das beginnt auf einem sonnigen Kontinent und mit Urlaubsstimmung.

Doch die wird etwas von den ersten User-Stimmen getrübt. Auf Steam steht die neue MMO-Erweiterung aktuell bei ausgeglichen , auf Metacritic steht der aktuelle Userscore bei 8,1 und auf Reddit wird viel über die guten und schlechten Seiten der aktuellen Erweiterung gesprochen.

Macht mit bei unserer Umfrage

Höchste Zeit also, euch zu befragen! Habt ihr schon in die aktuelle Erweiterung reingespielt? Und wenn ja, wie ist euer Eindruck von Dawntrail?

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr zu eurer Einschätzung kommt und wie viel ihr von der neuen Erweiterung schon gesehen habt. Habt ihr schon die neuen Jobs ausprobiert? Und wie gefällt euch die neue Story? Was haltet ihr vom grafischen Update? All das interessiert uns!

Kollegin Sophia hat schon kurz nach dem Early-Access-Release von Dawntrail über 25 Spielstunden versenkt und ist der Meinung: Dawntrail wird immer mehr zum Singleplayer-Spiel. Warum sie das so sieht und wie die neue Erweiterung auf sie wirkt, lest ihr bei MeinMMO.

Kommt eigentlich noch ein Test von GameStar? Aktuell haben wir aus Kapazitätsgründen keinen eigenen Test zu Dawntrail geplant. Deswegen interessiert uns eure Meinung umso mehr. Schreibt uns aber auch gerne in die Kommentare, ob euch abseits eines Tests andere Infos zum MMO interessieren.

Jetzt heißt es aber erst einmal: Macht bei der Umfrage mit und stimmt darüber ab, wie gut die neue Erweiterung bei euch ankommt. Und wenn ihr uns und alle anderen Leserinnen und Leser glücklich machen wollt, dann schreibt ihr noch euer ausführliches Feedback in die Kommentare.

Wir freuen uns auf eure Eindrücke!